Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa los representantes de la asociación cultural La Casa con Ruedas, María Martín-Consuegra y Miguel Ángel Ruiz, acompañados del concejal Jesús David Sánchez de Pablo, en representación del Ayuntamiento de Daimiel.

En esta novena edición, el Ayuntamiento se une de forma más intensa ya que, según comentó Sánchez de Pablo, “merece la pena sumar esfuerzos entre todos para conseguir consolidar y hacer crecer esta iniciativa musical”, que incluye, en seis horas de música en directo, grupos que empiezan a ser referente en el ámbito musical nacional, además de bandas de la provincia.

De esta manera, y con el objetivo de colaborar con la promoción de Daimiel como destino de turismo interior, el Ayuntamiento ha facilitado a los primeros que compraron su entrada una visita gratuita al yacimiento arqueológico de La Motilla del Azuer, ha informado el Consistorio en un comunicado.

María Martín Consuegra, por su parte, ha detallado que el cartel de este año representa “el espíritu del festival, con grupos de gran parte del espectro musical independiente, que comienzan a tener hueco en grandes festivales y que La Granja da la oportunidad de ver en un ambiente familiar y al lado de casa, con un precio asequible tanto de entrada como de comida y bebida”.

Entre las propuestas más rompedoras de este año, y de la historia del festival, se encuentra el proyecto de Los Estanques, músicos cántabros que sin llegar a la treintena recuperan y hacen propio el pop progresivo en castellano en una propuesta que aúna el folk, el jazz o el soul y a la que ellos mismos denominan “pop progresivo psicodélico”.

Sin duda, un género atemporal capaz de conquistar a cualquier oyente. Lo mismo sucede con Salto, el proyecto musical que encabeza el madrileño Germán Salto. Canciones con reminiscencias de rock sesentero, de folk, y americana, en las que hay hueco para el glam e incluso algo de power pop, y referencias a grandes clásicos como los Beatles o Neil Young. De lo mejor que se está haciendo en el rock nacional.

Alv McMartin es un cantautor entendido al modo estadounidense. Encontrando su sonido en el Soul, Rhythm&Blues, Folk, Swing, Gospel y Blues de Nueva Orleans, este cantante y pianista murciano se acompaña de una banda de Rock, para así ofrecer el McMartin Show, una celebración, mezcla de fuerza, baile y sentimiento, en la que la interacción con el público es una constante.

Siguiendo la tradición de otras ediciones, La Granja Festival vuelve a contar con el talento que hay en la provincia de Ciudad Real, este año representado a través de los ciudadrealeños Estrellados. La banda de Rock and roll que bebe de grupos como Los Rodríguez, Los Ronaldos, Burning o M-Clan a nivel nacional, y The Beatles o The Band a nivel internacional, posee sin embargo una personalidad propia que se manifiesta con un sonido muy característico de la telecaster con pianos y órganos Hammond.

De esta manera, desde La Casa con Ruedas se anima a asistir al festival, recordando que básicamente se trata de un festival al que se puede ir en familia ya que los menores de 14 años podrán pasar gratuitamente acompañados de un adulto. El entorno del jardín de Las Brujas, con árboles y sombra, “es idóneo para pasar una tarde agradable escuchando buena música”.

HORARIOS

Los conciertos se van a estructurar en dos escenarios, al igual que el pasado año, uno acústico y otro principal. Las actuaciones comenzarán con el acústico de Chris Catling a las 20.00 horas. Media hora después, serán Estrellados los que suban al escenario. Después, a las 21.20 horas, un nuevo acústico, esta vez de Félix Lineker.

El concierto de Alv McMartin tomará el relevo a las 21.50 horas. El último de los acústicos será el de Fran Mateos, a las 22.40, antesala de los conciertos de Salto, que comenzará a las 23.10 y Los Estanques, que cerrarán el cartel a las 00.30 horas.

Además de la colaboración del Ayuntamiento, La Granja Festival cuenta con el patrocinio de varias empresas decididas a apoyar este tipo de propuestas culturales alternativas para todos los públicos. En esta edición son Ferroal, Bodegas Galiana, Agata Ink, Quesos Rocinante, Musical Planet, AEDA y Hostal Restaurante Las Brujas.