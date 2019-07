El diputado regional de Cs en Toledo, David Muñoz Zapata, ha declarado que mientras el Gobierno de García-Page habla de un futuro presupuesto 2020 “muy expansivo” no queremos que esto se confunda con “exceso de gasto público” y tampoco “incentivación económica” con “intervención en la economía”.

El diputado del grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, se ha referido hoy en rueda de prensa a asuntos que atañen a la elaboración de los presupuestos del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, y ha pedido que se hagan desde “la contención con la deuda pública, la responsabilidad con la previsión de ingresos y desde la responsabilidad y la prudencia”, ha indicado el diputado.

Según ha explicado Muñoz, tras el anuncio de García-page de elaboración de los próximos presupuestos “nos encontramos con una economía con nubarrones tanto en el interior como en el exterior y además falta la formación de un gobierno en la nación que tememos en riesgo por la entrada de independentistas y de Podemos con todo lo que ello afectaría a la economía”.

Igualmente, ha indicado el diputado, en la política exterior “nos afecta la guerra comercial entre China y EEUU, los aranceles, o el Brexit, que afectarían a nuestra política de exportación, a nuestra financiación autonómica, y a nuestra balanza comercial”.

El diputado autonómico ha añadido “que por eso pedimos esa responsabilidad a la hora de hacer la previsión de ingresos que puede contener el presupuesto. Nos han hablado de expansión en este presupuesto y desde Ciudadanos les pedimos que no confundamos expansión con exceso de gasto público, que en esta región ya hemos visto las consecuencias tanto del exceso de gasto, como del exceso de los recortes, y ahora estamos sufriendo esas consecuencias, y tampoco confundamos incentivación económica con intervención en la economía”.

Muñoz también ha hecho mención a las declaraciones de García-Page de “querer salir deseoso a los mercados financieros”, a lo que el diputado regional ha contestado que “Ciudadanos está preocupado por la deuda pública de Castilla-La Mancha, porque no deja de subir, se disparó con el gobierno de Cospedal, y el de García-Page no sólo no la ha contenido, sino que ha seguido creciendo”.

Según ha indicado el diputado regional “los datos de deuda pública han subido con respecto a 2018, el dato de 2019 es de 14.763 millones de euros, y seguimos siendo la segunda región con mayor deuda pública en relación con el PIB, un 35%” y ha continuado, “siguiendo en aumento también la deuda per cápita, es decir si repartimos toda la deuda pública entre los habitantes de Castilla-La Mancha tocamos ya a más de 7.250 euros, entonces desde el grupo parlamentario de Ciudadanos pedimos al ejecutivo regional contención con la deuda pública y responsabilidad con la previsión de ingresos”.

Brecha salarial y de género

Con respecto a la reunión que celebra hoy el presidente regional, Emiliano García-Page con empresarios y sindicatos, Muñoz ha pedido a Page “que escuche a los empresarios que ya le han dicho que hay que trabajar para evitar la brecha salarial”, y ha concretado que “en Ciudadanos ya llevamos en nuestro programa electoral un Pacto Social y Político contra la brecha salarial”, porque según el diputado regional “el mercado de trabajo tiene una brecha que no es sólo salarial, también es de género, el paro femenino, casi duplica al paro de los hombres, estamos en un 21% de paro femenino, y un 11% de paro masculino”.