Gregorio Martín-Zarco, presidente de la DO La Mancha, se ha mostrado satisfecho con la presencia de las bodegas manchegas en la Feria de Zaragoza, ya que “se trata de una feria donde está toda la innovación que hay hoy en día”, y donde es posible presentar los productos tradicionales de cada uno, “participando en el proceso de transformación y producción de la industria agroalimentaria”.

Alberto López, director de la Feria de Zaragoza y responsable de Enomaq, ha destacado la importancia de Castilla-La Mancha por dos razones: porque llevan trabajando juntos 42 años y por la gran facilidad del viticultor o bodeguero manchego para acudir a Zaragoza. Además, como primicia, López ha indicado que este año hay dos novedades técnicas premiadas en Enomaq que pertenecen a dos empresas castellano-manchegas: la empresa alcazareña Agrovin y Parcisa de Villarrobledo (Albacete).

De ellas ha dicho que “están jugando en primera división mundial porque está premiadas junto a otras empresas de diferentes países”. Según López, se pretende destacar la importancia de este sector en la región.

Este año la DO La Mancha ha sido la denominación de origen invitada a la Feria Enomaq de Zaragoza ya que no se quiere promocionar únicamente los vinos de Castilla-La Mancha sino “la filosofía y la cultura de esta DO, de esta comunidad autónoma a la que entendemos que podemos darle mayor promoción y desarrollo en la evolución de sus vinos enfocados a la exportación en los cinco continentes”.

En la Feria habrá numerosas novedades técnicas, ya que como el propio director ha manifestado, es una feria de tecnología por y para profesionales, por lo que se ha invitado a todos los viticultores y bodegueros de La Mancha a asistir a este evento. Otros años han asistido otras Denominaciones de Origen incluso de otros países “porque les interesa estar en este importante evento de reconocimiento mundial”.

“Es una feria que es un fiel reflejo de la importancia de nuestro país del sector agroalimentario por el que todos apostamos y que aporta tecnología no solo desde la producción sino también en el I+D+i de las empresas españolas que están apostando por hacer crecer al sector y exportar a los cinco continentes”, ha explicado.

Se calcula que este año Enomaq acogerá en torno a 30.000 visitantes profesionales acreditados, ya que no es una feria generalista, sino una feria especializada de público profesional acreditado en la que se busca el retorno lo más alto posible tanto para el visitante como para el expositor. Por ello se busca la especialización en tecnología en sus stands.

Rosa Melchor, alcaldesa de la localidad, ha agradecido su presencia en Alcázar de San Juan al presidente de la DO La Mancha, al director de la Feria y al director general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que “un asunto en el que está implicada la Denominación de Origen y se habla de agricultura y vinicultura, para una ciudad como Alcázar que tiene uno de los mayores términos de la provincia y de la región plantados, entre otras con viñedo”, su presencia era una condición necesaria Enomaq. Igualmente ha destacado el hecho de que una empresa alcazareña como Agrovin forme parte de manera especial en la Feria y en la que su labor será reconocida.

Enomaq es una feria que se celebra en Zaragoza desde hace 42 años, siendo una de las tres más importantes del sector en la que se acogerá a más de 1.150 marcas expositoras de más de 29 países de las que casi un 50% son empresas extranjeras, que se celebra del 14 al 17 de febrero.

Los sectores de la exposición serán: tractores, laboreo y preparación del suelo, plantación, abonado y riego de viñedos, poda y protección de viñedos, postes y alambres para emparrado, vendimia, transporte y manipulación de la uva, viveros, productos agroquímicos, e instituciones, asociaciones, informática y servicios.