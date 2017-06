Los trabajadores fijos-discontinuos que cada año prestan servicios a la Agencia Tributaria durante la campaña de la declaración de la renta, ayudando a los contribuyentes a confeccionar sus declaraciones, tienen derecho a que se les compute todo el año a efectos económicos (percepción de trienios) y de promoción profesional, “sin que puedan descontarse los periodos no trabajados”.

Así lo ha sentenciado el Juzgado de lo Social número 2 de Toledo a instancias de CCOO, que reclamó el derecho de una trabajadora a percibir los trienios correspondientes a los años que lleva siendo contratada por la AEAT para confeccionar declaraciones de la Renta.

La AEAT ha contado con esta trabajadora en ocho campañas de la declaración de la renta, pero sólo le computaba como antigüedad los días efectivamente trabajados. El juzgado señala que la mujer es a todos los efectos una trabajadora fija-discontinua y que “en el trabajo de fijos discontinuos no se debe computar los días efectivamente trabajados, sino el tiempo de vinculación real con la empresa, sin que puedan descontarse los periodos no trabajados por razones que no atañen a la voluntad del trabajador”

La sentencia no es firme, frente a ella cabe recurso de suplicación ante el TSJ-CLM. “Pero se añade a otros muchas que viene consiguiendo el sindicato en los juzgados de lo Social de toda España; y se añade también a la doctrina del Tribunal Supremo que, a nuestro juicio -y al juicio de los magistrados que vienen juzgando casos similares- es inequívoca, pero de la que la Agencia Tributaria está haciendo caso omiso”, señala Lola Cachero, secretaria general de la FSC-CCOO de CLM

En CLM, la AEAT ha contado este año con 27 personas con contratos de interinidad o con contratos temporales de diversos tipos, para ayudar a los contribuyentes a hacer sus declaraciones de la renta. “Muchas de ellas lo han hecho también en campañas anteriores. Y la mayoría, o probablemente todas ellas, tienen derecho a que se les reconozca a efectos de trienios y de promoción profesional el vínculo laboral durante todo el año, y no sólo los días efectivamente trabajados. Animamos a todas estas personas a acercarse a CCOO para reclamarlo”.