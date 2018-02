Contratos de menos de 180 días (que es la duración que se establece en las bases), despidos durante el periodo de prueba, falta de Equipos de Protección Individual (EPIs) o no dar a los trabajadores y trabajadoras los días que les corresponden por asuntos propios en cumplimiento del convenio colectivo son algunos de los problemas detectados por CCOO en las actuaciones de seguimiento del Plan de Empleo en la provincia de Guadalajara.

En rueda de prensa, la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO CLM, Mª Ángeles Castellanos, y el secretario general de CCOO de Guadalajara, José Mª Rey, han señalado que el objetivo del sindicato es “garantizar los derechos y condiciones laborales de quienes son contratados y evitar que todas estas deficiencias y prácticas cuestionables se repitan, incluyendo mejoras y elementos correctores en el próximo Plan de Empleo que en breve empezaremos a negociar con el Gobierno regional”.

Castellanos ha explicado que “lo más grave que hemos detectado” es que en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 95 personas estaban contratadas por un periodo inferior a los 180 días. La razón era que cuando se hicieron los contratos el plazo que quedaba para finalizar el Plan de Empleo era de menos de estos días. Esto perjudica a las personas contratadas, que no pueden acceder al subsidio posterior, y también al Ayuntamiento que no puede percibir el dinero correspondiente al Plan de Empleo.

CCOO se puso en contacto con la JCCM, con la consejería de Empleo y con la Dirección General de la que dependen los planes de empleo y “conseguimos se ampliara el plazo de contratación”, ha indicado Castellanos.

Tras este caso, detectamos otros en la provincia como el de Cabanillas del Campo, donde a dos personas les sucedía lo mismo, así como en otras provincias de la región. El sindicato nos hemos puesto en contacto con ellos para explicarles que existe la posibilidad de ampliar el plazo y para que se pongan en contacto con la JCCM y lo soliciten.

CCOO hemos venido reclamando “la necesidad de los Planes de Empleo, pero no a cualquier precio. Si bien somos conscientes de que no es una solución al empleo, es necesario para atender a aquellas personas alejadas del mercado de trabajo o en situaciones especialmente precarias y que necesitan una solución transitoria hasta que la situación económica o la suya propia mejoren”

Por ello, “al tiempo que reclamamos estas políticas de empleo en tanto persista la situación que las justifica, estamos actuando para se genere empleo de calidad, que sí que es una solución de verdad para las personas que necesitan trabajar”.

La secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales ha hecho hincapié en que CCOO estamos “especialmente vigilantes para que los planes de empleo no se conviertan en un instrumento en manos de determinados alcaldes o ayuntamientos para hacer prácticas un tanto cuestionables”.

“Perseguimos el objetivo de que se garanticen todos los derechos de las personas contratadas, sus salarios, días de permiso, su salud y seguridad laboral”. Para garantizarlo, en una primera fase de seguimiento del Plan de Empleo analizamos las bases de las convocatorias de los planes de empleo. Muchos consistorios se han puesto en contacto con CCOO para que les asesoremos, en otros casos, nosotros contactamos con ellos si hay alguna cuestión que no encaja con las bases.

Una vez hechas las contrataciones, CCOO ha visitado a los trabajadores y trabajadores, a los que se ha entregado material informativo, principalmente en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales; y hemos estado vigilando que se les entregan los EPIs, se les pagan los salarios que le corresponden y que hagan trabajos que corresponden al Plan de Empleo y no otras tareas que son propias de los consistorios, como ha ocurrido en algunos casos.

“Las prácticas no correctas las hemos denunciado y judicializado cuando ha sido oportuno, pero el objetivo no es éste, el fin es que el Plan de Empleo cumpla con lo marcado. De nada le sirve a las personas que han despedido en el periodo de prueba que ganemos el juicio y que se declare la improcedencia del despido. Lo que queremos es no llegar a estas situaciones”, remarca Castellanos.

En la provincia de Guadalajara dentro del seguimiento llevado a cabo por CCOO, hemos visitado 13 municipios acogidos al Plan de Empleo, lo que supone llegar a más del 50% de las personas contratadas. Pero no solo hemos contactado con estas personas que hemos visitado, sino que otras personas han acudido al sindicato, por lo que se ha atendido a multitud de trabajadores y trabajadoras. En el conjunto de la región hemos llegado a un 60% de atención directa de las personas contratadas.

Asimismo, Castellanos ha explicado que el sindicato está haciendo una valoración económica de lo que suponen estos programas de empleo para los municipios, no solo en cuanto a la ayuda directa a las personas contratadas, que van a destinar principalmente a consumo, sino también con respecto a los subsidios a los que después de las contrataciones tienen derecho las personas (unos 430 euros y durante un periodo de hasta 21 meses).

En este sentido, CCOO cifra el impacto en Azuqueca en torno al 10% del presupuesto de este municipio, esto es, más de 2,5 millones de euros que pueden llegar a esta localidad por la contratación directa y por los subsidios. Es una transferencia de fondos que vienen desde el Estado. Una de las ventajas del Plan de Empleo es la capilaridad que tiene, que llega a muchos municipios.

Castellanos ha manifestado que en Guadalajara y otras provincias, con un índice de ruralidad elevado, a muchos municipios llega el plan de empleo mientras que no llegan otras actuaciones. Por lo que el sindicato pide “no desaprovechar las oportunidades que genera”.

Todos los problemas que hemos detectado en el seguimiento efectuado, más las peticiones de los trabajadores y trabajadoras que demandan más formación o que se les reconozca la cualificación, las trasladaremos a las mesas de negociación del próximo Plan de Empleo.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Guadalajara ha afirmado que “es imperdonable que en esta provincia haya ayuntamientos como el de Guadalajara que no participen en los planes de empleo de la JCCM, cuando podrían dar la oportunidad de un contrato a cerca de 300 personas que están en desempleo. O el de Brihuega que en el primer plan contrató a 21 personas y en este último se viese prácticamente obligado a contratar a 4 ó 5”.

También “es imperdonable que haya despidos en periodo de prueba como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Tendilla. CCOO lo hemos denunciado, hemos ganado el juicio, pero se ha declarado improcedente. Despedir a un trabajador de un plan de empleo nos puede hacer sospechar que al que se quería contratar es al siguiente de la lista”.

Asimismo, Rey ha señalado que otros de los problemas detectados es que en algunos consistorios, como el de Marchamalo o el de Azuqueca, se les haya denegado a trabajadores los días de asuntos propios que les correspondían en aplicación del convenio colectivo.

Ante la falta de EPIs, el sindicato ha detectado mayores dificultades para proporcionarlos en los ayuntamientos pequeños, por lo que habrá que buscar fórmulas para que todas las personas tengan acceso a ellos.

Rey ha subrayado la necesidad de los planes de empleo que están “ayudando a evitar bolsas de precariedad y pobreza en esta provincia” y ha insistido en “hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo a ponerse en contacto con el sindicato para comunicar cualquier deficiencia, problema o duda que les surja”.