El director general de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria, Rodrigo Gutiérrez , ha mantenido una reunión de coordinación y seguimiento de los denominados Proyectos Zero para promover la seguridad del paciente en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI’s) de los hospitales de Castilla-La Mancha.

A través de la implantación progresiva de los proyectos Bacteriemia Zero, Neumonía Zero y Resistencia Zero se logran “importantes” resultados en salud con la disminución de infecciones en el ámbito hospitalario y, a su vez, del gasto sanitario que conllevan los recursos para tratar las complicaciones que se evitan con estos proyectos, ha informado la Junta en nota de prensa.

En el marco del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud y desde el año 2008, las UCI de Castilla-La Mancha vienen trabajando en mejorar la seguridad de los pacientes a través de la implantación progresiva de estos proyectos, cuyo objetivo es la reducción de las tasas de infección asociada a la asistencia sanitaria, así como disminuir y prevenir la diseminación de bacterias multirresistentes. Se promueve así una cultura de seguridad y el establecimiento de una red de Unidades de Cuidados Intensivos a nivel regional y nacional para aplicar estas prácticas de efectividad clínica demostrada.

En la reunión mantenida acompañaron al director general de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria los responsables del servicio de Calidad y Seguridad del paciente, encargados de la coordinación de estos proyectos, representantes de las UCI’s de la región, profesionales de Medicina y Enfermería, así como responsables de seguridad del paciente en las gerencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

En el transcurso de este encuentro se expusieron los “excelentes” resultados conseguidos con estos proyectos, a nivel regional y en cada una de las Unidades de Cuidados Intensivos, con una disminución de las tasas de bacteriemia relacionada con catéter venoso central y tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica, que se sitúan por debajo de los estándares de calidad establecidos y por debajo de la media nacional. También se trató sobre las necesidades que tienen las UCI para seguir trabajando y continuar con las mejoras en el área de seguridad del paciente.