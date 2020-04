Toledo, 2 de abril de 2020.- Castilla-La Mancha ya ha recibido un total de 16.000 unidades de test rápidos lo que permitirá al sistema sanitario regional más agilidad y capacidad diagnóstica a la hora de afrontar la pandemia del Covid-19. De ello ha informado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que ha explicado que se ha alcanzado esta cifra gracias a las entregas llegadas entre ayer y hoy a nuestra región.

“Estos test nos van a permitir ser más ágiles a la hora de diagnosticar los positivos con la prioridad que se estableció por la autoridad sanitaria y que comienza por los profesionales sanitarios en aislamiento, el personal de residencias de ancianos y ancianas que tienen casos positivos, y en definitiva según los criterios epidemiológicos y sanitarios que están protocolizados”, ha explicado la consejera.

Este material se sumará a la distribución que se está produciendo hoy de 17 de respiradores en los hospitales de Castilla-La Mancha y a un nuevo reparto de 700.000 unidades de materiales de protección dirigidos principalmente a profesionales sanitarios y socio-sanitarios.

Esta cifra, sumada a los repartos ya realizados, suma 5,7 millones de unidades de materiales de protección como mascarillas de diferentes niveles de protección, guantes, monos, gafas, viseras. En conjunto, “material que protege la salud de quienes nos cuidan y de quienes están salvando vidas permanentemente y también de aquellas y aquellos que protegen la vida y la salud de las personas más vulnerables”.

600 camas y 30 puestos de UCI disponibles

En el repaso a la situación sanitaria, la portavoz ha indicado que actualmente el sistema sanitario regional cuenta con 600 camas disponibles “con lo cual puede responder a esta pandemia, aunque sabemos que no sin tensión, no sin sufrimiento y no sin sacrificio por parte de los profesionales sanitarios que están haciendo un esfuerzo sobre humano que no nos cansaremos nunca de agradecer”.

Por lo que respecta al estado de las UCI, a día de hoy hay 30 unidades con respirador disponibles y 355 pacientes ingresados en estas unidades, dos más que ayer.

En cuanto a las altas, en algunos centros hospitalarios la tónica se está invirtiendo y comienza a haber más altas que ingresos: “esto sucede ya en algunos hospitales y esperamos que sea una tendencia en los próximos días a lo largo de la red sanitaria pública de Castilla-La Mancha. Esperamos que sea así porque da un respiro y nos indicaría, si fuera así, que las medidas de confinamiento están dando resultado para proteger la salud pública y especialmente la de la población más vulnerable”.

La evolución en Urgencias también indica un descenso de los ingresos, ya que según los datos que ha aportado la portavoz, hace una semana el 50 por ciento o más de las personas que llegaban necesitaban ingreso hospitalario; hace 48 horas ese porcentaje bajó 11 puntos, hasta un 39 por ciento, y en las últimas 24 horas ha disminuido hasta el 36 por ciento, “un porcentaje muy superior al habitual, aunque si esta tendencia se mantuviera, igual que la otra que les he comentado, hace que podamos albergar esperanza”.

La consejera también ha explicado que la estancia media en planta se ha multiplicado por cuatro, pasando de unos 6 o 7 días habituales a 23. De la misma manera, la estancia en UCI se ha triplicado. “Esto significa que, aunque sean han comenzado a dar más altas que ingresos en algunos hospitales, estamos sufriendo mucha tensión porque la pandemia ha multiplicado por cuatro las estancias medias de ingresos hospitalarios y por tres la estancia media en UCI. Por tanto, estos datos hay que tenerlos en cuenta para comprender en la presión a la que está sometido nuestro sistema sanitario y los profesionales del sistema sanitario de Castilla-La Mancha, pero también de toda España y lamentablemente de buena parte de Europa”, ha explicado al respecto.

150 respiradores

Con el fin de aliviar esta tensión, Blanca Fernández ha recordado que hace tres semanas el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha compró 150 respiradores por un importe de 3 millones de euros, que se encuentran bloqueados en Turquía desde hace una semana y ha informado de que se está gestionando un vuelo diplomático para traerlos junto al material comprado por otras comunidades autónomas.

En ese sentido, ha explicado que las tensiones internacionales derivadas de la pandemia están provocando “problemas donde no deberíamos haberlos tenido” y, en cualquier caso, ha confiado en que las gestiones realizadas desbloqueen esta situación y “lleguen en las próximas horas porque nos aliviaría mucho la presión y sería un balón de oxígeno importantísimo para nuestro sistema sanitario público”.

Datos del paro

En relación al dato del paro conocido hoy, y que ha supuesto un incremento en marzo de 12.271 personas, un 6,98 por ciento, Blanca Fernández ha indicado que está estrechamente relacionado “con la pandemia que estamos sufriendo y con las medidas de confinamiento que protegen la vida de las personas”. De hecho, ha explicado la consejera, la tendencia en las dos primeras semanas fue de creación de empleo.

En ese sentido, ha indicado que si para el Gobierno de Castilla-La Mancha la primera prioridad es proteger la vida de las personas, la siguiente es la económica, tanto las empresas, como los autónomos y las personas que se queden en situación de desempleo.

“Este Gobierno se caracteriza por ser muy proactivo en materia empresarial, en políticas activas de empleo y lo seguiremos siendo con las fuerzas que nos permitan, porque presupuestariamente hablando, todo el presupuesto esta disposición de la autoridad sanitaria, de la Consejería de Sanidad como no puede ser de otra manera”, ha concluido.