En el cuarto trimestre de 2019, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en la región fueron 275, un 22,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la región en nota de prensa.

El número de lanzamientos practicados en Castilla-La Mancha el año pasado fue de 1.745, lo que supone un descenso del 27,3% respecto a los 2.401 de 2018. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

De ese total de lanzamientos, 1.144 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 544 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 57 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso del 12,8% en 2019, mientras que en los derivados de ejecuciones hipotecarias la bajada fue del 43,2%.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en 2019 fue de 1.365, un 6,8% más que el año anterior. De ellos, 697 terminaron con cumplimiento positivo.

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se practicaron en Castilla-La Mancha 438 lanzamientos, un 18,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. De ese número, 309 fueron consecuencia de la LAU, 116 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y 13 obedecieron a otras causas.

Además, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos en el cuarto trimestre de 2019 fue de 348. De ellos, 191 terminaron con cumplimiento positivo.

LOS CONCURSOS PRESENTADOS AUMENTAN UN 2,4%

El número de concursos presentados en 2019 en Castilla-La Mancha fue de 297, un 2,4% más que en 2018. De ese número en los juzgados con competencia en materia mercantil de la región se tramitaron 174, un 14,3% menos que los registrados el año anterior (203 en 2018).

El resto de concursos, 123, corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial —cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción—. Suponen un 41,4% más que el año anterior (87 en 2018).

Por provincias, Toledo, seguida de Albacete y Guadalajara, son las que han registrado en 2019 un mayor número de procedimientos concursales presentados (incluyendo los registrados los juzgados con competencia en materia mercantil y los de personas físicas)

Concretamente en Toledo se ha presentado 109 concursos, en Albacete se ha presentado 68 concursos y en Guadalajara 56. En la provincia de Ciudad Real se han registrado en 2019 un total de 44 concursos y en Cuenca 20.

En relación con los datos del cuarto trimestre de 2019, el número de concursos presentados en la región fue de 102 (un 34,2% más que en el mismo periodo del año anterior), de los que 55 corresponden a personas físicas sin actividad empresarial y 47 a los registrados en los Juzgados con competencia en materia mercantil.

LAS DEMANDAS POR DESPIDO AUMENTAN UN 24,5 POR CIENTO

Las 3.993 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de Castilla-La Mancha en 2019 supusieron un incremento del 24,5% respecto a las registradas el año anterior.

Atendiendo solo a los datos del cuarto trimestre de 2019, el número de demandas por despido presentadas en Castilla-La Mancha fue de 1.083, 33,9% más que en mismo trimestre de 2018.

El informe señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados el año pasado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la región fueron 30.169, lo que supone un incremento del 24,3% respecto a 2018, cuando se registraron 24.266 procedimientos monitorios.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En el cuarto trimestre de 2019, los procedimientos monitorios registrados en Castilla-La Mancha fueron 9.456, un 21,9% más que en el mismo periodo del año anterior.