A nivel nacional, más de 2.000 colegios de toda España dejarán de servir en el menú de sus comedores el panga atendiendo a la demanda de asociaciones de padres de alumnos y a la exigencia de varios gobiernos autonómicos a las empresas de catering de no servir este pescado después de las dudas surgidas en el sector alimentario sobre la calidad de este producto.

La Consejería de Educación castellano-manchega, a pesar de no existir alerta sanitaria ni alimentaria, quiere recomendar a esta única empresa que no incluya esta especie en el menú escolar, aunque desde el departamento que dirige Ángel Felpeto advierten de que no pueden obligar a que retire este tipo de pescado de los menús escolares.