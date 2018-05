“No estamos dispuestos a ser discriminados por el mero hecho de ser entidades locales menores”, explican desde FEEM, “por eso vamos a solicitar ya para este año y para 2019 una convocatoria de ayudas a las EATIM, porque no pueden quedar por más tiempo desamparadas y nuestros pueblos necesitan ayudas excepcionales y urgentes en materia de infraestructura y servicios, que sus alcaldes y alcaldesas en las actuales condiciones no pueden ofrecer porque no disponen de consignación presupuestaria”.

La Asamblea también ratificó las enmiendas enviadas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, así como al presidente del Parlamento regional, Jesús Fernández Vaquero, y a los grupos parlamentarios con el objetivo de clarificar las competencias y la financiación de las Entidades Locales Menores de Castilla-La Mancha, con la vista puesta en la necesaria modificación de la Ley 3/1991, sobre cuya derogación está ya recabando apoyos a través de distintos encuentros como los mantenidos con los grupos parlamentarios.

La Asamblea ha contado con la presencia de 31 de las 42 entidades locales, 3 de ellas a través de votos delegados, lo que supone el 73,8% de las entidades que han dado su apoyo unánime a la nueva presidenta, Gloria Álvaro Béjar, según informa FEEM en nota de prensa.

La presencia de pleno derecho en las mancomunidades y en el Consejo Regional de Municipios y la reivindicación de contar expresamente como beneficiarios en la convocatoria de subvenciones que realice la Junta de Castilla-La Mancha y las distintas diputaciones provinciales también han sido dos demandas de las que se ha hablado, que se han aprobado por unanimidad y que se trasladarán a las instituciones ya citadas.

Por otro lado, la Asamblea también aprobó sendas resoluciones que trasladará a la Junta de Castilla-La Mancha para apoyar la segregación que pretende la EATIM de Aguas Nuevas de Albacete y para la conversión en EATIM del poblado de Caracenilla, perteneciente al municipio de Huete, en Cuenca.