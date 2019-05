El Grupo Adecco ha presentado los resultados de un estudio que desprende que 7 de cada 10 castellano-manchegos consultados tiene claro cuál es su propósito en la vida. Además, hay un 20,2 por ciento que no sabe si realmente tiene un propósito o se va dejando llevar y un 10,3 por ciento dice que no lo tiene o no se lo ha planteado nunca.