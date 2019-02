Las Cortes de Castilla-La Mancha han debatido una Proposición no de Ley planteada por el Grupo Parlamentario de Podemos en virtud de la cual planteaban varias mejoras en el servicio de transporte de la provincia de Guadalajara, una propuesta que contaba con hasta tres puntos, todos ellos enmendados por el PSOE y cuyos matices no han recabado el apoyo suficiente para colarse en el texto.

La propuesta de Podemos pedía a las Cortes instar al Gobierno autonómico a crear un Consorcio Provincial de Transporte en Guadalajara y negociar con el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid la creación de abonos combinados con la Comunidad de Madrid.

Esta resolución incluía además la creación de un portal virtual sobre el transporte público de personas por carretera en la provincia de Guadalajara que facilita la información necesaria sobre las líneas y servicios disponibles.

Estos tres extremos eran enmendados por el PSOE. De esta forma, querían excluir la figura del Consorcio como órgano gestor, pedían que el portal virtual fuera de ámbito regional y no sólo provincial y sugería que la negociación con Madrid se centrara en la creación de nuevos abonos “en función de la demanda existente”. Estas enmiendas no han sido aceptadas por Podemos, por lo que no se han incluido en la propuesta.

El texto final, por tanto, tampoco ha recabado el apoyo de los diputados más allá de los dos de Podemos, por lo que la Proposición no de Ley se ha quedado en el camino.

PODEMOS ACHACA AL MAL TRANSPORTE EL ENVEJECIMIENTO DE LOS PUEBLOS

El portavoz de Podemos, David Llorente, ha sido el encargado de presentar esta propuesta, iniciando su intervención pidiendo la unanimidad de la Cámara para habilitar su texto.

Llorente ha argumentado que la inexistencia o escasez de transporte público está provocando que los pueblos “se vacíen y envejezcan” por la dificultad para acceder a servicios básicos o puestos de trabajo.

Esta carencia, ha dicho, “afecta a colectivos vulnerables o en situación de desventaja”, a lo que ha sumado que el aislamiento “fomenta la dependencia” de mujeres y provoca en algunos casos “violencia de género”.

El diputado ha lamentado la “falta de criterio común” en precios de billetes, poca concreción en líneas y horarios entre empresas que prestan el servicio y escasa atención para personas con discapacidad.

PSOE INCLUYE DOS ENMIENDAS QUE NO VEN LA LUZ

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Esteban, ha sido el encargado de fijar la posición del PSOE. Tras recordar que su grupo planteaba tres enmiendas, ha querido dejar claro que en ellas se rechazaba la creación de la figura de un Consorcio.

Ha preguntado Llorente si es “consciente” de que los ayuntamientos no tienen competencias en materia de transporte, por lo que ha rechazado la creación de este organismo. “Usted propone que las diputaciones pongan dinero, pues diga cuánto”.

“Lo que nosotros le decimos es que atienda a las enmiendas que intentan construir un relato oportuno y eficiente para sacar adelante esta propuesta”, ha enfatizado, invitando a realizar una nueva propuesta de diseño del sistema regional de transporte que analice carencias y posibilidades a la hora de aportar nuevos métodos.

PP VE “CURIOSA” LA INICIATIVA

El ‘popular’ Lorenzo Robisco, por su parte, se ha preguntado por qué razón se trae esta iniciativa “curiosa” a final de legislatura cuando podría haberse impulsado desde el Gobierno regional.

En todo caso, ha dedicado parte de su discurso a hablar de un viaje a Chicago realizado por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, a principio de legislatura, el cual ha tachado de enigma: “Déjese de enigmas”, le ha instado el presidente del Parlamento, Jesús Fernández Vaquero.

Robisco ha acusado al Gobierno de “no hacer nada” en materia de transporte, lamentando las “carencias” en este ámbito que a su juicio sufre la provincia de Guadalajara y la Comunidad Autónoma.

También ha aprovechado para criticar a David Llorente, quien pese a ser diputado por la provincia de Guadalajara, “se mudó a Toledo” y no ha trabajo por el territorio alcarreño.

GARCÍA EXHIBE GESTIÓN

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha tomado la palabra para cerrar el debate poniendo en valor que se ha trabajando en carreteras de Guadalajara por valor de 7 millones de euros, replicando al PP que con su Gobierno “no se hizo nada”.

“Ha habido un cambio de actitud. El año pasado ya destinamos 17,7 millones de euros a esta materia. En pocas palabras, hemos recuperado e impulsado servicios, hemos mejorado servicios ASTRA, hemos aprobado un nuevo reglamento del taxi y hemos recuperado descuentos para jóvenes y mayores”, ha defendido.

Según sus palabras, hay “dos realidades” entre grandes ciudades y medio rural, “pero para ambas hay estrategias que se complementan porque el objetivo es doble, garantizar servicios y que no se rompa el vínculo entre medio rural y núcleos de cabecera”.