A la convocatoria de este año han concurrido 12 aspirantes, que han afrontado la entrevista personal con los miembros del Jurado, que tras una intensa deliberación ha decidido el nombramiento de Fátima como Dulcinea y de las Damas de este año, que serán Marisol Acevedo, María Rosa Camacho, María Carmen González y Patricia Gózalo, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De la Flor trabaja en una aseguradora y ha sido concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real y ha reconocido estar “muy contenta”. “Era una cosa que tenía ahí siempre, desde que me presenté en el año 95 a Dulcinea infantil, aunque no es lo mismo cuando ahora tienes más edad, representar a Ciudad Real. Han sucedido muchas cosas y siempre he estado al pie del cañón y el paso de Dulcinea era algo que tenía ahí”.

La nueva Dulcinea espera “estar a altura de las circunstancias y disfrutar al máximo. Además, ha valorado el cambio en las bases de la elección de Dulcinea: “es un acierto que se tenga en cuenta la edad por la responsabilidad, el saber estar en un sitio, es más protocolario, el hacerlo de esta manera, y he felicitado al jurado, porque me parece muy acertada la postura del Ayuntamiento”.

El jurado ha estado presidido por la concejal de Festejos, Manuela Nieto-Márquez y compuesto por Emilio Ocaña, Miguel Calero Santos, Miguel Rueda, Frasi López, Ascensión Segura, Carmen Palmero, Luis Martínez Solís, David Plaza, Agustín Cantero, José Antonio López, Gema Camacho, Milagros Delgado y Ascensión Almodóvar. El acto oficial de presentación de la Dulcinea 2019 y de sus Damas se realizará en los próximos días.