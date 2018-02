El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , ha reclamado hoy una “coalición social, política y empresarial” para mantener los pilares de estos cuarenta años de éxito constitucional, especialmente en un momento “convulso” como el que vive ahora el país, con multitud de populismos como el independentismo catalán, “que amenaza las bases que sostienen el sistema”.

En su opinión, es momento ahora de “apuntalar ese sistema” generado tras estos años de Constitución española, cuyo cuarenta aniversario se celebra este 2018. “En estos años hemos hecho cosas muy buenas que hemos conseguido entre todos, y que se deben en buena medida a nuestro sistema político”, se ha felicitado el presidente.

Así lo ha señalado durante la entrega de los Premios al Éxito Empresarial en Castilla-La Mancha 2018, un acto organizado por la revista Actualidad Económica para reconocer la excelencia empresarial de la región, y en el que también han participado el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galiano, y el director de Actualidad Económica, Miguel Belloso.

Para García-Page, “no somos una sociedad sana si no hay competencia, y no somos una sociedad que quiera crecer si no hay productividad”. Por este motivo, ha insistido en la necesidad de que el crecimiento sea “compartido” para llegar a ser una sociedad “en sentido mayúsculo”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reconocido que “somos el único país donde todos los representantes públicos defienden a Europa”, un concepto que supone “un elemento de fuerza” para España y su sociedad, que a pesar de su crisis ha sabido resolver sus problemas “votando, y haciéndolo más que nunca”.

Por ello, ha insistido en que el propósito para este año de celebración del cuarenta aniversario de la Carta Magna debe ser la necesidad de “apartar el ruido ambiental” y separar “lo importante de lo accesorio”, todo ello con el objetivo de “parapetarnos” en la defensa de aquellos elementos que son “insustituibles”.

Premios al Éxito Empresarial en Castilla-La Mancha 2018

Los galardones de Actualidad Económica, propiedad del grupo Unidad Editorial, se entregan bianualmente en todas las Comunidades Autónomas. Para García-Page, estos reconocimientos “serían impensables” si tan solo se premiara la trayectoria profesional de los galardonados, pues en esta tierra “nos conocemos todos, y premiamos y admiramos su trayectoria vital”. Asimismo, ha considerado que todos los premiados son un “ejemplo de compromiso social” con Castilla-La Mancha.

En esta ocasión, los premios reconocen en la categoría de Mejor Empresaria a María Teresa Busto, directora de la planta de Airbus en Illescas desde enero de 2013. En ese momento se convirtió en la primera mujer en dirigir una planta de Airbus en España, aunque sus orígenes en la firma se remontan 34 años atrás.

El Premio a la Mejor Trayectoria Empresarial ha sido para José Luis García Paniagua, fundador y presidente de la empresa CQF Comercial Quirúrgica Farmacéutica. Este empresario toledano empezó a trabajar en el campo con sólo 10 años, para convertirse en aprendiz de farmacia con apenas 14. Comercial Quirúrgica Farmacéutica (CQF), dedicada a la venta y distribución de un extenso catálogo de productos farmacéuticos y ortopédicos, tiene sede en la localidad toledana de Olías del Rey, y suma actualmente una decena de trabajadores en plantilla, exportando sus productos a varios países europeos.

En cuanto al Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial, se le otorga al Centro logístico de Amazon en Illescas. El próximo otoño abrirá sus puertas en esta localidad el que será el mayor centro logístico de Amazon en España, con más de 100.000 metros cuadrados de superficie (frente a los 75.000 que tendrá tras su ampliación el de San Fernando de Henares, en Madrid). El lugar elegido ha sido el polígono eco-industrial Plataforma Central Iberum, inaugurado en 2013 con más de 3,5 millones de metros cuadrados de extensión.

El Premio a la Mejor Iniciativa Pública ha sido para la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) de Ciudad Real, que trata de favorecer el consumo y la expansión nacional e internacional de los vinos de la provincia. Con esa premisa echó a andar en 2001 un certamen bienal que, tras nueve ediciones, ha logrado situarse entre los más importantes de la industria vinícola europea. De hecho, FENAVIN atrajo en 2017 a más de 1.800 bodegas, 70 denominaciones de origen y 17.000 compradores procedentes de más de 80 países, quienes protagonizaron más de 300.000 contactos comerciales.

El galardón a la Innovación ha sido para Helados Casty, de Talavera de la Reina (Toledo). Este año, Casty celebra su 35º aniversario. El proyecto fundado por el matrimonio formado por José Fernández Gómez y María del Pilar Castillejo Robles acumula una trayectoria exitosa, reconocida por las principales entidades del país. La compañía heladera dio un paso decisivo en 1998, cuando construyó un almacén de 14.000 metros cúbicos para la conservación de productos a temperatura negativa, con una capacidad de 5.000 toneladas, en la localidad toledana de Pepino.

En cuanto al Premio a la Creación de Empleo, la empresa ganadora ha sido la toledana SixValves, que acumula más de tres décadas de actividad, desde que fuera fundada a finales de la década de 1970 en la localidad de Talavera de la Reina. Alfredo Viedma Gil dio los primeros pasos con una tienda, después inauguró un taller de confección y, años más tarde, fundó una serie de marcas propias. Entre ellas, la propia SixValves, Bendorff, Bendorff Polo Club y Unitryb.

Por otro lado, el Premio a la Mejor Estrategia Internacional es para la sonsecana Delaviuda, centrada en la producción y comercialización de turrones, mazapanes, bombones y una amplia gama de artículos de confitería, exporta sus productos a más de 70 países y desde el año 2015 cuenta con oficinas propias en Estados Unidos. Con una plantilla media de 550 trabajadores -varía en función de la demanda-, la facturación del grupo en 2017 ascendió a 121 millones de euros, de los que el 51 por ciento proviene de las ventas en el exterior.

El Premio Revelación ha sido otorgado a Sabiotec, una spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha dedicada a la transferencia en sanidad y biotecnología aplicadas a la fauna silvestre y a la ganadería extensiva. Su principal producto es un inmunoestimulante oral para proteger de la tuberculosis a cerdos y jabalíes.

Finalmente, el Premio Bankia a la mejor Pyme se lo ha llevado Aperitivos Flaper, ubicada en Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde cuentan con unas instalaciones de 15.000 metros cuadrados y cuentan con más de 110 trabajadores en la compañía. En menos de 15 años, Aperitivos Flaper ha pasado de ser una compañía con 50 trabajadores centrada en la producción de aperitivos de cerdo a una compañía con más de un centenar de empleados y presencia internacional.