Durante la gala de los Premios ‘Gran Selección’, que han celebrado su XXVIII edición en el Auditorio Municipal de Tarancón (Cuenca), con la presencia del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, el alcalde de la localidad, José Manuel López Carrizo, y el delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, el presidente García-Page ha reconocido que cada vez hay más gente en el sector agroalimentario que está “rompiendo inercias rutinarias” y que comienza a tener claro que es necesario unirse e integrarse para ser cada vez más competitivos.

Asimismo, se ha felicitado por que en esta región, a diferencia de lo que está pasando en otras, “se está notando una demanda, interés e inquietud extraordinarios de la gente joven por incorporarse a la actividad agroalimentaria”, una iniciativa que cuenta con un importante respaldo del Ejecutivo regional y que va en consonancia con el compromiso de García-Page de que en los próximos años “no haya límites” para la incorporación de la gente joven a la agricultura y la ganadería, “pues necesitamos una rotación generacional”.

En este sentido, y tras añadir que tenemos que buscar un sistema que cohesione la recuperación, ha señalado que si conseguimos tener a toda la región vinculada a la producción agroalimentaria de una u otra manera, y el beneficio se reparte en el conjunto de la sociedad, “estaremos asentando una economía estable, que aguanta bien ciclos económicos y sostiene cualquier inclemencia”.

Contemplar el trasvase “sólo como última medida”

Por otro lado, el presidente regional ha asegurado que Castilla-La Mancha se ha convertido en una “enorme potencia agroalimentaria y en la mejor despensa” y, tras reconocer que “no tenemos grandes materias primas”, ha asegurado que “la única que realmente necesitamos” es el agua.

“Un agua que hoy falta, a pesar de que la naturaleza nos la puso al alcance, y que ha sido penosamente gestionada en nuestro país por todos los gobiernos”, ha lamentado. Por ello, y estando en “plena crisis climática”, es necesario afrontar los problemas serios que van a venir y que afectarán a nuestra economía y hábitos de vida “a través de una reflexión constructiva”. En este sentido, ha puesto el acento en que somos una región seca “y vemos como nuestra agua se va a otra región seca, y me da lástima que discutamos entre regiones secas”, ha asegurado.

Tras declararse una vez más “antitrasvasista por experiencia y no por concepto”, ha alertado del “atentado ecológico” que puede producirse en la cabecera del Tajo de prolongarse esta situación, cuando no tenemos agua que pueda considerarse excedentaria. Por ello, ha pedido que en Levante se use primero el agua de las desaladoras “que tanto dinero nos han costado a todos” como ya está ocurriendo actualmente ante la imposibilidad de trasvasar, y que el trasvase se contemple “sólo como última medida”.

PREMIADOS

Durante su intervención, García-Page ha tenido palabras de reconocimiento para las 569 marcas que han concurrido al concurso. “Aquí ya se presentan los mejores, que han llegado hasta donde están gracias a su esfuerzo y tesón -ha admitido- por lo que es difícil elegir”.

En total, han sido 19 las marcas comerciales galardonadas en la XXVIII edición de los Premios ‘Gran Selección’ que convoca el Gobierno de Castilla-La Mancha con el objetivo de fomentar y promocionar los productos de calidad diferenciada elaborados por el sector agroalimentario regional.

En la modalidad de Aceite de Oliva Virgen Extra, el premio ha recaído en los aceites de ‘Casas de Hualdo’, de la empresa Casas de Hualdo, en El Carpio de Tajo (Toledo), mientras que Ajos ‘Pedroñete’ de la empresa Coopaman de Las Pedroñeras (Cuenca) ha recibido el ‘Gran Selección’ en la categoría de Ajo Morado de Las Pedroñeras.

Azafrán ‘Azaman’, de Azafranes Manchuela de Castillejo de Iniesta (Cuenca), ha sido el ‘Gran Selección 2017’ al mejor producto en Azafrán de La Mancha, al igual que las berenjenas ‘Conservas Calzado’ de Hijos de Isidoro Calzado, de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), que se ha alzado con la máxima distinción en la categoría de Berenjena de Almagro.

Por otro lado, la carne de ciervo ‘Jespep’ de Exclucentro, en Motilla del Palanca (Cuenca), se ha llevado el ‘Gran Selección 2017’ a la mejor Carne de Caza, mismo premio en la categoría de Cordero Manchego de calidad diferenciada que ha recibido ‘Hijos de Ricardo Ortega’, de la empresa del mismo nombre de Albacete. En la sección de Melones de La Mancha, ha recibido galardón Tomil, de la empresa ‘Santiago Apóstol’ de Tomelloso (Ciudad Real).

‘Nico Jamones’, de Nico Jamones en Ciudad Real, ha sido el mejor producto en la modalidad de Jamón Serrano con Especialidad Tradicional Garantizada (EGT), mientras que la miel de Alcarria Natural Esence, de Cifuentes (Guadalajara), ha recibido el ‘Gran Selección 2017’ a la mejor Miel y la empresa ‘Panadería Blanco CB’ de Membrilla (Ciudad Real) ha merecido el galardón en Pan de Cruz.

VINOS Y QUESO

Como mejor Vino Blanco de calidad diferenciada ha sido premiado el ‘Dominio de Fontana’, de ‘Bodegas y Viñedo Fontana’ de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), mientras que ‘Santa Cruz de Alpera Rosado’, de Alpera (Albacete) se ha alzado con el máximo galardón en categoría de Rosados.

En cuanto a la categoría Vino Tinto de las añadas 2016 y 2015, ha recibido el premio ‘Santa Cruz de Alpera MC’, de Alpera (Albacete), mientras que la categoría Vino Tinto de las añadas anteriores a 2015, ha obtenido galardón ‘Carril de Cotos’, de ‘Bodegas San Isidro’ de Pedro Muñoz (Ciudad Real), y en categoría de Vino Espumoso, se ha premiado a ‘Ojos del Guadiana’ de ‘El Progreso SA’, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

En concreto, el ‘Montescusa’ de ‘Quesos Lominchar’ de Corral de Almaguer (Toledo) ha recibido el ‘Gran Selección 2017’ al mejor queso de calidad diferenciada curado, mientras que en categoría de semicurados de calidad diferenciada el premio ha sido nuevamente para el ‘Montescusa’ de ‘Quesos Lominchar’.

Finalmente, el queso ‘Pérez Arquero’, de los ‘Viñedos y Bodegas Pérez Arquero’ de Ocaña (Toledo) se ha llevado la máxima distinción en la categoría de queso artesanal curado, mientras que el ‘Marantona’ de ‘Quesos La Casota’ de La Solana (Ciudad Real) ha merecido el ‘Gran Selección 2017’ al mejor queso artesanal semicurado.