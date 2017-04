El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , ha asegurado hoy que el proyecto del parque temático del grupo francés Puy du Fou en la ciudad de Toledo “va a conseguir hacer historia” en la capital castellano-manchega, algo difícil de por sí al tratarse ésta de una ciudad histórica, “síntesis perfecta de lo que ha pasado en España y en Europa a lo largo de los últimos dos mil años”.

El nuevo parque, que supone la primera inversión del grupo fuera de sus fronteras, será un foco de atracción de turismo para Toledo, “que sumará un millón de visitantes más a los que ya recibe”, y proporcionará entre dos y cuatro mil puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. Además, “será una oportunidad enorme para cambiar la realidad de esta tierra, no solo para resolver problemas de hoy, sino también para generar nueva inercia”, ha garantizado García-Page durante la presentación de este macro proyecto empresarial.

Acompañado de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el fundador del Puy du Fou, Philippe de Villiers, el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, el vicepresidente del Puy du Fou España, Jesús Sainz, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el presidente del Grupo Puy du Fou, Nicolas de Villiers, el presidente castellano-manchego ha agradecido al grupo galo el haberse decidido por Toledo para traer el que seguro será “uno de los proyectos más importantes para la dinámica económica española” y, por ende, para la economía regional y local, motivo por el cual ha pedido ayuda y colaboración de todas las administraciones para que el camino que hoy se inicia “pueda acabar bien”.

Así, se ha referido a la necesaria colaboración del Estado y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, “pues solo faltaría que alguien quisiera ponerle pegas” al tema del agua “cuando estamos viendo cómo se lo llevan todos los días”. Por su parte, ha comprometido “todas las facilidades, ayuda, acompañamiento y empuje” de la Administración regional “y siempre con la ley por delante, pero con toda la rapidez posible”, para culminar un proyecto con el que “pasemos de estar deprimidos a estar optimistas”, y que ya cuenta con “garantías de éxito” como un sector turístico “muy preparado” y una buena red de infraestructuras.

Patente española para un proyecto en el que se lleva meses trabajando

Durante su intervención, García-Page ha tenido palabras de reconocimiento para el Grupo Puy du Fou y su éxito empresarial, y les ha agradecido “de corazón” que se hayan decantado por Toledo para un proyecto de semejante envergadura “que resolverá muchos de los problemas que tiene hoy nuestra sociedad”. Así, ha admitido que fue “el espíritu” de la empresa lo que realmente le convenció del éxito que podría tener el proyecto toledano cuando visitó hace unos meses el parque Puy du Fou cerca de Nantes para solventar “dudas legítimas y razonables”.

Según ha relatado, allí pudieron comprobar que la empresa “va en serio y no viene a especular. No nos han pedido nada distinto a la aplicación de la Ley y no nos han ofrecido nada”, ha asegurado el presidente regional, al tiempo que ha mostrado su “alegría y orgullo” por haber conocido a este grupo “y haber alcanzado los primeros acuerdos” para lograr un proyecto de iniciativa privada y origen francés, “que tendrá una absoluta vocación española”, ha añadido.

El objetivo será ahora trasladar a España “lo que ya es un éxito increíble en Francia”, pero se hará “con patente y realismo español. Esta es la primera base de este proyecto”, que como el resto de iniciativas de Puy du Fou “se fundamenta en valores, en tenacidad y constancia” y está “a prueba de zancadillas”, ha asegurado García-Page.

Un nuevo concepto de parque temático basado en la emoción y la Historia viva

Por su parte, el fundador del Puy du Fou, Philippe de Villiers, se ha referido al parque francés como “un gran libro de Historia viva a cielo abierto”, y ha explicado que se trata de un concepto de parque “un poco ambiguo”, pues no se trata de un parque de atracciones, sino que se basa en “espectáculos vivos y emoción”. Asimismo, ha recordado que no tienen subvenciones ni accionistas, y que Toledo y su historia “que ha marcado el mundo entero”, su riqueza cultural excepcional, su potencial turístico y situación geográfica favorable, pero principalmente “la respuesta rápida” de la Administración regional, ha sido lo que les ha decantado por esta ciudad para su nuevo proyecto. Finalmente, ha garantizado que éste “no va a ser un parque de un equipo francés q va a imponer su visión sobre España”. Va a ser un parque “profundamente español”.

Desde la Diputación toledana, su presidente, Álvaro Gutiérrez, ha señalado que Puy du Fou es un proyecto soñado “que hoy es una realidad” y que supondrá un gran impacto económico para Toledo y Castilla-La Mancha, “un salto cuantitativo y cualitativo para el sector turístico”. Por ello, ha querido agradecer al grupo que hayan elegido esta ciudad entre las propuestas que barajaron, “y estoy seguro de que no se van a arrepentir de habernos elegido”, ha augurado.

Por su parte, el vicepresidente del Puy du Fou España, Jesús Sainz, ha asegurado que este parque no tiene nada que ver con los parques temáticos o los parques de atracciones convencionales. Se llevará a cabo mezclando ocio con cultura, y será un destino familiar con todos los espectáculos para todos los públicos, ha explicado. Mientras que el presidente del Grupo Puy du Fou, Nicolas de Villiers, se ha referido al parque francés como un espacio “hecho desde la autenticidad”, donde la naturaleza tiene vital importancia. No en vano, es el único parque a nivel mundial que cuenta con el certificado Green Globe, un sello internacional dedicado al sector del turismo y de los viajes que abarca los tres pilares de la Responsabilidad Social Corporativa, medioambiental, económico y social, y el próximo 22 de abril recibirá en Los Ángeles el premio a la «Mejor Creación en el Mundo» por su último gran espectáculo «Le Dernier Panache».

Finalmente, la alcaldesa toledana, Milagros Tolón, ha mostrado su agradecimiento a García-Page por confiar en este proyecto “desde el primer momento y por tener siempre en el corazón a la ciudad de Toledo”. Además, se ha mostrado “orgullosa” porque Toledo es ya un enclave “tremendamente atractivo para inversiones de carácter internacional” y se ha referido a los buenos datos de turismo registrados durante 2016 y en la reciente Semana Santa. “La historia pasa por multitud de lugares, pero permanece solo en alguno de ellos, y Toledo es un buen ejemplo de ello”, ha apostillado.