El presidente de Castilla -La Mancha ha reprochado a Paco Núñez que haya “pasado por alto” el ofrecimiento que le ha hecho para recibirle oficialmente, “cuando Cospedal no recibió a nadie, al igual que Rajoy, quien no ha querido recibir al presidente de esta región en tres años”.

Toledo, 30 de octubre de 2018.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha preguntado al presidente del PP en la región, Paco Núñez, sobre la opinión que le merece el ATC porque “usted está diciendo que nos hemos cargado el basurero que era la gran oportunidad de Cuenca, y reclama un plan de empleo para la zona”, si cuando se barajó la posibilidad de instalarlo en una ubicación próxima a Almansa, dijo que nunca toleraría un cementerio nuclear al lado de su pueblo “porque eso lo hundiría”, y ha ofrecido al responsable popular explicárselo a los ciudadanos.

Además, le ha espetado por qué en 2015, ya con la localización del ATC en Villar de Cañas, dijo que como alcalde no permitiría nunca que pasase el tránsito de vehículos con la basura nuclear por Almansa.

Precisamente, y durante su intervención en la réplica a los partidos en el Debate del Estado de la Región, García-Page ha reiterado su invitación a Paco Núñez para mantener un encuentro en el que se hable del ATC además de asuntos como agua o sanidad, entre otros. “Creo que va a ser bueno que venga y nos veamos en el despacho, y que me conteste si quiere o no pactar, porque esta mañana le he ofrecido cuatro pactos y ni siquiera me ha respondido”, ha lamentado el presidente regional.

El presidente castellano-manchego ha advertido igualmente a Núñez que para ganar o evitar que los votos del PP “se vayan a Ciudadanos o incluso a Vox, usted no puede echarse al monte como lo está haciendo hoy”. En este punto, se ha preguntado si acaso su palabra “no vale nada” y si no tiene en cuenta ningún dato del balance de gestión que ha realizado durante su intervención, o si realmente “está todo tan negro en la región como ustedes lo pintan”.

Asimismo, le ha reprochado que haya “pasado por alto” el ofrecimiento que le ha hecho para recibirle oficialmente, “cuando Cospedal no recibió a nadie, al igual que Rajoy, quien no ha querido recibir al presidente de esta región en tres años”. En este punto, le ha pedido que deponga la actitud de insulto constante, pues “ya ha ganado” la batalla por la presidencia del PP regional, “y ya no le va a dejar señalado con el dedo la señora Cospedal en esa competencia de ver quién se quedaba por insultar más a Page”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha invitado a Núñez a dirigirse más a sus votantes, “que son infinitamente más moderados y centrados, y que desean que a la región le vaya mejor que usted, que piensa que todo lo malo que le pueda ir a Castilla-La Mancha ayuda a la idea de que Page lo hace fatal”.

Al hilo de este “discurso tan en negativo” que ha tenido el Partido Popular, el presidente regional se ha preguntado “qué vergüenza no tendrán de Cospedal” y de su gestión en los cuatro años en los que ocupó la Presidencia de Castilla-La Mancha, cuando no ha sido nombrada “más que una vez” a lo largo de la intervención del presidente popular.

García-Page ha remarcado que él quiere gobernar en mayoría, y ha preguntado a Núñez con quien estaba, “si estaba del lado de Cospedal o no, cuando hace un año yo pedí que me apoyaran con un pacto de estabilidad cuando Podemos no apoyó los presupuestos regionales una vez negociados”, añadiendo que “¿con quién estaba: con Cospedal, que se negó, o con algunos de sus compañeros que apoyaba la iniciativa?”.

Una nueva región tras los recortes del PP

En el turno de réplica, el presidente regional ha recordado como durante la pasada legislatura la lista de espera de dependencia se multiplicó o la sanidad se precarizó. Se despidieron a miles de trabajadores públicos, se pararon obras públicas, se subieron los impuestos, incluso el de la tasa de revisión de la dependencia, “y aun así no cumplieron con el objetivo de déficit”. Además, ha hecho hincapié en que en tan solo cuatro años se dobló la deuda pública.

En otro sentido, ha asegurado que “nadie discute su convicción como español y constitucionalista”, y ha añadido que si quiere afearle al secretario regional de Podemos reunirse con Oriol Junqueras, por qué no afea a responsables políticos de sus filas cuando han llevado a cabo iniciativas similares.

Una crítica que también ha hecho en el ámbito fiscal, preguntando al responsable popular cómo puede hablar de bajar impuestos cuando Núñez, como alcalde de Almansa, tiene una presión fiscal más alta que la de Albacete capital.

También ha hecho referencia a la sanidad, poniendo de relevancia la apuesta del PP por la sanidad privada y recordando que cuando Cospedal planteaba la privatización del Hospital de Almansa, Núñez salió a defender ese intento de privatización del centro hospitalario almanseño.

En este sentido, ha enumerado algunos de los recortes hechos por el anterior Ejecutivo autonómico como la supresión de la carrera profesional o el recorte de pruebas médicas como la prueba del talón.

En materia de dependencia, ha retado a Núñez a “mirar a la gente a la cara” ya que ha recordado como cada día se expulsaba del sistema a tres personas, mientras que hoy en día se asumen 18 más.

En el ámbito educativo, García-Page ha remarcado como el anterior Gobierno despidió a miles de interinos y además ha preguntado al PP por qué mezclan la libertad con la elección de centro, reflexionando que quizás hagan esto en un intento de ocultar la liquidación del sistema educativo público, al tiempo que ha asegurado que en estos años no ha habido ni una reclamación con respecto a este asunto.

García-Page también ha abordado el problema del despoblamiento y ha recordado como se han movilizado millones de euros para las ITI, parte de los cuales han sido, precisamente, para recuperar el castillo de Almansa.

En materia de agua, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado que el PP votó en las Cortes regionales una postura común que luego rechazó en el Congreso de los Diputados, todo en clave partidista para cerrar el problema interno del PP con Murcia porque, como ha remarcado, “cuando tuvieron que mojarse por esta tierra se mojaron por Murcia”.

El presidente regional ha señalado, por último, que ésta sigue siendo la postura de los populares, callando ante todos los trasvases que aprobaba el Gobierno de Rajoy, mientras que el Gobierno actual recurre esas derivaciones de agua independientemente de quien gobierne en Moncloa.