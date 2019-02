Sobre el adelanto electoral al próximo 28 de abril, el presidente castellano-manchego ha asegurado que “no es que me sienta aliviado porque hayan convocado las elecciones antes, me siento aliviado porque no nos han llevado al precipicio los independentistas”.

Respecto a la extrema derecha y el lugar que ocupa, García-Page ha recordado que “aquí hemos tenido cuatro años de Cospedal, con lo cual, a mí muchas de las cosas que yo escucho de Vox no me llaman especialmente la atención”.