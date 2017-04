García-Page ha realizado estas declaraciones en la sede socialista de Ferraz tras visitar la capilla ardiente. Así, ha señalado que Chacón ha pasado por la vida “dejando huella” y ha remarcado que no todos los duelos son iguales, ya que “se nota cuando la gente va de farol o va sinceramente”. “En la vida hay millones de personas que no pueden hacer nada por los demás o que pudiendo hacerlo pasan de puntillas, pero este no es el caso de Carme”, ha añadido.

De este modo, ha afirmado que la ex ministra de Defensa ha podido, gracias a su edad, “comprobar” como protagonista muchos de los cambios más importantes de la “modernidad” de España y ha recalcado que “eso es lo que finalmente va a quedar”.