Los principales retos digitales de las empresas de Castilla-La Mancha –tanto pymes como autónomos- son la gestión interna del cambio tecnológico que supone la transformación digital, el acceso a la financiación necesaria para llevarlo adelante y la selección de las tecnologías más adecuadas para cada tipo de proyecto.

Así lo destaca el director de la Oficina de Transformación Digital (OTD) de Castilla-La Mancha, Manuel Roque, tras evaluar las peticiones de información y distintas consultas realizadas por las empresas castellanomanchegas desde el mes de marzo, la fecha en la que esta Oficina abrió sus puertas en Ciudad Real, impulsada por la Asociación de Ingenieros Industriales (AIIM) e incluida entre las 27 sedes puestas en marcha en toda España por el Ministerio de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Como resalta Roque, “la digitalización ha venido para quedarse y, por tanto, no es una opción, sino una realidad que todas las empresas, grandes o pequeñas, tienen que abordar”. En esta línea, señala que “las personas juegan un papel muy importante en la digitalización, porque no es suficiente con disponer de las mejores tecnologías y herramientas si el equipo no está preparado para utilizarlas”. Y, en este caso, “la mayor barrera con la que se encuentran las empresas es la resistencia al cambio, tanto por parte de los directivos como de los empleados, por su temor a no poder adaptarse a las nuevas tecnologías o a la posibilidad de que desaparezcan puestos de trabajo”, algo que se refleja en las consultas recibidas.

Otra de las barreras que centran las preguntas de las empresas y autónomos de Castilla-La Mancha a la OTD CLM son los costes asociados a la transformación digital. Roque destaca que “hay que entender la transformación digital como una inversión y no como un coste, y buscar instrumentos de financiación adecuados para abordar con garantías ese proceso”.

En cuanto al tercer bloque más importante de cuestiones planteadas por las empresas castellanomanchegas a la OTD CLM, éste tiene que ver con la elección de las tecnologías que mejor encajarían en cada proyecto de transformación digital, como por ejemplo, en relación con sistemas de gestión integral (ERP), sistemas de gestión de clientes (ERP) o sistemas de análisis y gestión de datos para poder detectar necesidades de los clientes y poder ofrecerles un mejor producto o servicio, junto a la preocupación por la seguridad, otro de los miedos comunes de las empresas a la hora de utilizar el cloud computing.

Por esta razón, la labor de la OTD CLM “supone una gran responsabilidad, pues nos hemos marcado el objetivo de sensibilizar y divulgar al máximo la necesidad de afrontar el cambio digital en nuestras empresas”, además de orientar y ofrecer respuestas “a quienes demandan una orientación neutral no sesgada. Por eso, la OTD da ese valor añadido, ya que no somos un proveedor de tecnología, sino que buscamos que la empresa elija lo mejor, según sus necesidades y capacidad financiera”.

Como resalta Roque, lo cierto es que los datos disponibles hablan de una región que se encuentra en la media del país en cuanto a digitalización, aunque, de modo preciso, y según los datos del III Estudio eShow: Castilla-La Mancha Industria Digital, realizado por la principal feria la mayor feria de eCommerce y marketing digital que se celebra en Barcelona cada año y que recoge la opinión de 950 profesionales de la industria digital de la región, el 59% de los profesionales del sector digital considera que las pymes castellanomanchegas no están lo suficientemente digitalizadas. De hecho, sólo un 7% de sus ingresos provienen de fuentes online.

Sobre este asunto, Roque cree imprescindible que las empresas desarrollen una estrategia de marketing online y offline adecuadas a su proyecto y tamaño, de modo que puedan encontrar mejor y contactar con sus clientes, utilizando para ello todos los mecanismos disponibles: email, redes sociales, whatsapp, vídeos, comunicación a través de los distintos medios, etc, además de seguir avanzando en el cloud computing y en la recopilación y análisis de datos.

En este trabajo de divulgación y apoyo a las empresas que deciden emprender o avanzar en su transformación digital, “la voluntad de la OTD CLM es sumar esfuerzos y trabajar codo con codo con el resto de Administraciones e instituciones que ya avanzan en la misma dirección, como la Estrategia de Digitalización de Castilla-La Mancha ‘Soy digital’, impulsada por el Gobierno regional”, tal y como señala Manuel Roque, que anima a los emprendedores y empresas a resolver sus dudas, tanto de manera presencial en la OTD CLM, como a través de la página web www.otd-clm.es, que tiene un formulario propio y directo de consulta

Sobre la OTD CLM

La Oficina de Transformación Digital realizará distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, durante los próximos meses, además de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de procesos; o protección de datos.