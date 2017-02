Gil ha realizado estas manifestaciones en rueda de prensa, al término del encuentro que ha mantenido con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas para estudiar el Proyecto de Ley de Presupuestos, en la que ha indicado que el sindicato presentará en las Cortes sus propuestas para que las cuentas regionales sean “las de las personas” y sirvan para relanzar la economía.

Es por ello que ha insistido en que a pesar de que esos más de 5.000 millones de gasto social es una “cantidad importante” y va en la buena dirección después de cuatro años de “gobierno conservador”, la cifra es “insuficiente para que el reparar el daño provocado en las personas que más lo necesitan”.

“Aunque es más fácil destruir que construir hay que intentar retomar con claridad la Ley de servicios sociales que se pactó con un gobierno del PSOE para que la justicia social sea un derecho y no beneficencia”, ha dicho Gil, que ha reclamado al Gobierno central que condone parte de la deuda de las comunidades autónomas para compensar el hecho de que la financiación autonómica esté infradota.

Y es que Gil ha pedido “valentía” para reformar el modelo de financiación autonómica a fin de que los gobiernos regionales pueden prestar servicios de forma adecuada y no “cronificar dificultades y miserias”.

Es por ello que ha insistido en reclamar la condonación de la deuda, alegando que los datos de la que presenta Castilla-La Mancha son para la “esperanza”. “Tras cuatro años del Gobierno del PP se aumentó en más de 7.000 millones de euros. Veo con satisfacción que en dos años, con el actual Ejecutivo, y a pesar de las dificultades la deuda solo haya crecido en 600 millones y reparando injusticias”.

“Vamos en la buena línea, pero hay elementos que agilizar porque hay gente que no tiene margen para esperar y necesita respuesta”, ha apuntado Gil, que por último también ha reclamado la revisión de la financiación de las eléctricas para que “este país no se va denigrado” por las personas que fallecen por falta de recursos y para que el 35 por ciento de los costes empresariales no sean energéticos.