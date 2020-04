Toledo, 3 de abril de 2020.- Castilla-La Mancha va a poder realizar en los próximos días hasta 100.000 pruebas de detección del Covid-19 gracias a una segunda compra de test rápidos, en este caso de 40.000 unidades, que se suman a las 60.000 ya adquiridas.

De esta forma lo ha anunciado hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , durante una entrevista concedida a CMMedia, donde ha avanzado que su Ejecutivo ha encontrado una segunda empresa para comprar otra nueva remesa de test con “un nivel de eficacia extraordinario” y con las homologaciones pertinentes, con los que detectar los casos positivos en coronavirus de la región. Estas pruebas, ha explicado el presidente, priorizarán a personal sanitario y agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

García-Page también ha hecho un repaso a los medios técnicos y humanos con los que cuenta la región para afrontar esta crisis sanitaria. En este sentido, ha precisado que en Castilla-La Mancha “no hemos carecido nunca de respiradores, hoy hemos distribuido 32 y mañana otros 14”.

“Hoy por hoy estamos distribuyendo más respiradores teniendo sin usar casi treinta y tantos, y nos han sobrado camas”, ha aseverado, al tiempo que se ha referido al nuevo reparto de material de protección que se ejecutará mañana, un millón de EPIs que se suma a los casi 6 millones de elementos que ya se han distribuido. “Estamos respondiendo dentro del drama que esta crisis significa”, ha asegurado.

Por otro lado, el presidente ha subrayado que en la región se han hecho 3.100 contrataciones a raíz de la pandemia, que se suman a las 5.000 que ya se habían hecho desde el Gobierno castellano-manchego “con el esfuerzo de todos”. De este modo, Castilla-La Mancha ha contratado a tanto personal como Andalucía, que cuenta con nueve millones de habitantes, frente a los dos de esta región.

Del mismo modo, ha recordado que nos hemos encontrado en una crisis “sin el material necesario nadie”, y ha incidido en que “estamos peleando todo el mundo” por los mismos productos y en un mismo mercado, “y en algunas ocasiones casi con aspectos de camorra”.

García-Page ha tenido también palabras de reconocimiento para aquellos que están respondiendo “heroicamente” en sus casas, aguantando sus dolencias para no saturar aún más un sistema sanitario mermado por la pandemia. Y, a pesar de reconocer que una crisis de esta envergadura “nunca es buena”, sí está sirviendo para que nos terminemos sintiendo todos “muy orgullosos” porque el sistema “está respondiendo” y está suponiendo un “elemento de autoestima colectiva”, ha señalado.

Somos nación

García-Page ha reconocido que esta crisis sanitaria ha hecho que todas las comunidades “nos sintamos nación”, y que se vean en una misma mesa todos los presidentes y presidentas, incluso aquellos que antes no pensaban hacerlo. “Será una de las conclusiones que saquemos en adelante”, ha dicho.

“El país entero se siente nación, para lo bueno y para lo malo”, y las autonomías “nos estamos ayudando entre nosotras, incluso sin decirlo públicamente”, ha valorado el presidente, al tiempo que ha avanzado que Castilla-La Mancha ha enviado 200 camas a la Comunidad de Madrid. Así, ha puesto de manifiesto la solidaridad que existe entre las regiones que conforman España, que se ve reflejada en las videoconferencias que se vienen sucediendo cada domingo entre los presidentes y presidentas regionales, y el presidente Pedro Sánchez, y que tendrá pasado mañana su cuarta edición.

Sin fecha para la vuelta a las clases

A preguntas del medio sobre una hipotética fecha de regreso a las aulas, García-Page ha recordado que se trata de una decisión que corresponde al Estado y no a las autonomías. Asimismo, y tras considerar que es “bastante posible” que el Gobierno de España decida prorrogar por segunda vez el estado de alarma para seguir frenando el avance del coronavirus, ha incidido en la necesidad de que los alumnos y alumnas no salgan perjudicados. “Su esfuerzo no puede verse alterado y menos cuando se trata de pruebas relevantes para su futuro”, como la misma EVAU.

Preguntado también por la “nota” que le daría al papel de la oposición durante esta crisis, García-Page ha lanzado un mensaje a quienes piensan que se trata de “la oportunidad del siglo para derrumbar al Gobierno”, y ha advertido que las crisis “afectan a todos, gobiernos y oposiciones”. No obstante, ha garantizado que su prioridad es no distraerse con polémicas políticas ni con el “ruido” ni las “manipulaciones” de las redes sociales, centrándose en “buscar consensos” y preparándose para “la poscrisis” y la recuperación económica.

No habrá recortes en los servicios públicos de la región

En último lugar, el presidente castellano-manchego ha asegurado que no habrá recortes en los servicios públicos de la región a pesar de la crisis. “No va a haber recortes de servicios públicos. Quizá puede haber medidas de ajuste, pero vamos a tratar de mantener los servicios públicos”.

En este punto, ha recordado que “me han tocado unos años de presidente en los que mi lema ha sido recuperar y reconstruir. Me he dedicado a eso, al igual que el resto de mi Gobierno”, y por ello, “la salida no puede ser a base de recortes por mucho que eso se estile. Ya que no tenemos vacuna, tenemos servicios públicos”, ha apostillado.

“Me encontré un sistema sanitario y educativo casi a la mitad y muchos más desempleados y nos hemos dedicado a reconstruir, y nos estábamos recuperando cuando ha llegado esta crisis”, ha señalado el presidente, antes de garantizar que “en el momento que podamos, seguiremos dando pasos a la reconstrucción”.