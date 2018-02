En relación al sobreseimiento y archivo de la denuncia del jefe de Ginecología del Hospital de Puertollano , ha señalado que “sabíamos perfectamente que no había ningún tipo de delito” y que “lo que ha habido es una manipulación partidista. Han querido generar alarma social con un tema tan importante como es la maternidad, la sanidad”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por el mapa de titulaciones que la Universidad de Castilla-La Mancha propuso en 2010. Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, que ha calificado la actuación del rector de “inaudita” y ha criticado que éste haya ido a “mercadear, que no a negociar, con apenas tres alcaldes”, además de no contar con el consenso de la comunidad educativa.

“Pero es que además también lo ha hecho a espaldas del Gobierno al que luego reclama la financiación”, ha añadido. Hernando ha señalado que “es empezar la casa por el tejado, el traicionar un mapa de 2010 que para nosotros es la primera piedra del proyecto que queremos seguir construyendo para la Universidad”.

De esta manera, el portavoz regional remarcado que “el rector, que no la Universidad, porque a la institución hay que defenderla, lleva a cabo una actuación negligente en lo que se refiere al futuro y a la sostenibilidad de la UCLM y, por lo tanto, no vamos a aceptar que el mapa de titulaciones, que es una traición a la comunidad educativa, salga de esta manera”.

A este respecto, ha asegurado que el interés del Gobierno del presidente García-Page es la defensa de la institución académica dentro y fuera del sistema educativo, “de aquellos que hicieron el mayor recorte de la historia de la Universidad” y de los que, desde dentro, “dan la espada a cientos de profesores e investigadores que lo único que quieren es aportar su enorme y pequeño granito para que la Universidad tenga futuro”. Por eso, ha remarcado, “no vamos a permitir que nadie ataque nuestra universidad”.

Sequía en el Tajo

En otro orden de cosas, el portavoz regional se ha referido a las declaraciones que ha hecho el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo asegurando que no habrá trasvases en dos años.

A juicio de Hernando, estas declaraciones demuestran que “a los que han estado expoliando los pantanos de Entrepeñas y Buendía se les ha acabado el pudor”, y se ha reafirmado en que ya no se puede trasvasar. “Claro que no”, ha dicho el portavoz, “porque es que no hay agua para trasvasar, ni siquiera incluso puede que no haya agua para abastecimiento a lo largo del río Tajo. Por lo tanto, se acabó el momento de que el Gobierno de España siga de brazos cruzados y tiene que atender la petición de Castilla-La Mancha de abordar un Pacto Nacional del Agua”.

Archivo de diligencias en el caso de los ginecólogos de Puertollano

Por último, Hernando se ha referido a la decisión del Juzgado nº 2 de Puertollano que ha dispuesto el sobreseimiento y archivo de la denuncia que hizo el jefe de Ginecología del Hospital ‘Santa Bárbara’ por la contratación de varios médicos de esta área sin la homologación de sus títulos.

A este respecto, Hernando ha asegurado que “sabíamos perfectamente que no había ningún tipo de delito. Al contrario, aquí lo que ha habido es una manipulación partidista. Han querido generar alarma social con un tema tan importante como es la maternidad, la sanidad”.

“Me parece lamentable que hayan intentado poner en cuestionamiento a personas que causalmente quizá no sean de nuestro país o del mismo color que nosotros, porque aquí lo que ha habido es una manipulación, unas manifestaciones con tintes racistas, xenófobos y, en realidad, a la hora de la verdad, la Justicia ha dicho que aquí no había ningún tipo de delito”, ha añadido.

Así, ha pedido al Gobierno central que, por una parte, acelere la homologación de títulos en el caso de médicos extranjeros y, por otra, establezca “más ayudas, más becas y más plazas de especialidades médicos para que se puedan formar y convertirse en especialistas que estamos demandado porque estamos en déficit”, ha concluido.