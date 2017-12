El Gobierno regional ha pedido que se contemplen en estos decretos las subcuencas o sistemas de explotación, y no solo como cuencas completas, refiriéndose a que mientras el río Tajo está en una media del 38 por ciento del volumen, los pantanos de cabecera del mismo río están en un 9,42.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar alegaciones a través de las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y de Fomento para pedir que en los decretos de sequía se incluya a los ríos Guadiana y Tajo, así como para solicitar mayor representación de la Comunidad en el Consejo Nacional del Agua.

Así lo ha trasladado la consejera en la inauguración por parte del presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Grave (CADIG) ‘Aurelio de León’ de Talavera, después de la reunión ayer del Consejo Nacional del Agua en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). En la misma, estuvo acompañada por el director general de Desarrollo Rural, Francisco Javier Carmona, y por el coordinador de Administración Hidráulica de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (dependiente de la Consejería de Fomento), José Hernández.

García Élez ha detallado que el día 21 de diciembre se abre el plazo para presentar alegaciones. En el caso de pedir mayor peso representativo de la región, la consejera ha dicho que “somos la única Comunidad por la que discurren siete grandes cuencas, por lo que creo que es de recibo que siendo la región por la que más cuencas discurren, tengamos más representación que aquellas por las que solo va una o ninguna”.

Agustina García Élez ha manifestado que “nuestra petición es clara y alzaremos la voz en materia de defensa de agua y mostrando, siempre, la intención de llegar a un acuerdo y alcanzar un Pacto Nacional de consenso; pero, también buscando soluciones conjuntas y sin poner los intereses de unas comunidades por encima de los de otra”.

Además, la consejera ha expresado que en la reunión del Consejo no se olvidó de pedir el fin del trasvase, y ha señalado que “la solución del agua para la nación y para Castilla-La Mancha pasa por este Pacto Nacional del Agua”.

Ha precisado asimismo que “el Gobierno regional siempre ha mirado y mira con buenos ojos ese pacto, pero con unas premisas que no vamos a consentir que no se contemplen en él. La primera es el incremento significativo de los caudales mínimos en el Tajo, tal y como hice llegar a la ministra y al Consejo, a su paso por las ciudades de Talavera y Toledo, porque que se viene a dejar claro que el Memorándum no ha garantizado esos caudales ecológicos, ya que son justamente todo, menos caudal ni ecológico”.

Del mismo modo, también ha pedido soluciones para la eliminación y reducción de la contaminación en el río Jarama cuando confluye con el Tajo.

Elevar el mínimo no trasvasable en los pantanos a los 900 hectómetros cúbicos

Respecto a elevar el mínimo de los pantanos de los 400 hectómetros del Memorándum a los 900, la consejera de Fomento ha dicho que incluso esos 400 son “irreales”. Así, ha añadido que “a día de hoy hay 233 hectómetros en los pantanos y si lo comparamos con lo que había hace un año, hay alrededor de 200 hectómetros menos y, de esos, las tres cuartas partes se han ido por un trasvase. Por eso, ayer pedíamos a la ministra en el Consejo que los efectos y las consecuencias del trasvase se tengan en cuenta a la hora de ver cómo está la cuenca y analizarlo”.

“Hay algo obvio”, ha añadido, y es que “si tres cuartas partes del agua que ha salido se ha ido por la tubería, es que la sequía afecta y mucho, pero no es la única causa de que el río se encuentre así”.

Contemplar planes de sequía por subcuencas o sistemas de explotación

Del mismo modo, Agustina García Élez ha recordado que “ya que no se dieron soluciones a los ríos Guadiana y Tajo en los decretos de sequía del paso mes de junio, cuando no se nos tuvo en cuenta; es de justicia y de sentido común que se haga ahora”. Con esta premisa, ha reiterado que “no esperen a que toda la cuenca del Tajo entre en situación de alerta o emergencia para los decretos de sequía”.

A su juicio, “no se puede hacer un análisis de sequía con la cuenca en global, ya que el río Tajo puede presentar un porcentaje de volumen del 38 por ciento y que, como sucede, los pantanos de cabecera tengan un 9,42 por ciento sobre la capacidad total”.

Del mismo modo, la consejera ha explicado en que el caso de otros sistemas la situación es igual de dramática, como el 12 por ciento al que se encuentra El Torcón, la situación de emergencia en el Tajuña o el Sorbe, así como la del Alberche también pasará a ser de emergencia si, según el último estudio de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) del 4 de diciembre, la situación no cambia en enero.

Agustina García Élez ha lamentado que ya el pasado mes de junio se dejará fuera del decreto de sequía a las cuencas del Guadiana y del Tajo, algo que “es incomprensible visto que viven situaciones de emergencia y muy difíciles”.

Toda esta situación y problemas reales de abastecimiento para la gente “tiene que contemplarlo el Consejo Nacional del Agua para el desarrollo del Pacto”, ha subrayado, haciendo referencia a las palabras del consejero homólogo de la Región de Murcia quien habló de “agua que sobra”. Al respecto, ha dicho que “el concepto ‘sobra’ no lo tenemos igual en Murcia y aquí”, recordando que los pantanos de cabecera del Tajo están en ese 9,42 por ciento y que por debajo de los 400 hectómetros cúbicos se han hecho siete trasvases ilegales y que “mientras salía agua de los pantanos por una tubería para otra cuenca al lado de los pueblos ribereños, estos se tenían que abastecer con un camión cisterna”. Finalmente, ha invitado a los presentes a dar una vuelta por esta zona para constatar que “no existe agua ni para garantizar el desarrollo en estos pueblos”.