El Ejecutivo autonómico recuerda que tanto el pequeño comercio como las ventas a través de internet, en la modalidad de entrega a domicilio y de recogida en tienda con los sistemas ‘click and collect’ y ‘click and car’, seguirán operando esos días.

Toledo, 1 de abril de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha publicará mañana en el Diario Oficial de la Región una orden para modificar las fechas de apertura autorizada de las grandes superficies comerciales en domingos y festivos para este año, suspendiendo las dos aperturas autorizadas previamente para los días de Jueves Santo, 9 de abril, y Lunes de Pascua, 13 de abril, que se habían autorizado en el listado de fechas habilitadas para la apertura de grandes superficies en la región. La suspensión de ambas fechas se enmarca dentro de las medidas de seguridad que se están adoptando para contribuir a frenar la expansión del Covid-19 y se acomete en consenso con el sector y con el compromiso de recuperar, tras habilitar un trámite de audiencia para la recogida de propuestas, los dos días de apertura autorizada a lo largo de este año.

La orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se publicará mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La modificación de los festivos autorizados para la apertura de las grandes superficies se acomete en consenso con el sector y en base a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en el marco de las medidas de distanciamiento social que se están adoptando en todo el país para reducir el avance de los contagios por Covid-19.

Tal y como se recoge en el texto de la Orden, la supresión de la apertura en estos dos días festivos, previamente designados para la actividad en las grandes superficies comerciales, permitirá que el personal de estos establecimientos abiertos disponga de más tiempo de descanso en unas situaciones excepcionales de riesgo. Asimismo, además de la protección a los trabajadores, con esta medida se pretende que los establecimientos puedan realizar las tareas de mantenimiento o desinfección que resulten necesarias. Finalmente, con la medida se contribuye a reducir el tiempo de exposición de ciudadanos en establecimientos comerciales.

Pese a suprimir la apertura al público de las grandes superficies comerciales, las de más de 300 metros cuadrados, los días 9 y 13 de abril, desde el Gobierno regional se recuerda que tanto el pequeño comercio que no se ha visto afectado por las restricciones del Real Decreto del Estado de Alarma y proporcionan bienes de primera necesidad, como las ventas de estos productos a través de internet continúan habilitados para esas fechas. En el caso del comercio electrónico, tanto en su modalidad de entrega a domicilio como en la de recogida en tienda, a través del ‘click and collect’ o del ‘click and car’, en el caso de que la superficie comercial tenga habilitado uno de estos sistemas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha recuerda a la ciudadanía la necesidad de realizar la compra de manera responsable, siguiendo siempre las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias y establecimientos comerciales y restringiendo las compras a una vez a la semana en la medida de lo posible. Además, se recomienda evitar acudir a las superficies comerciales entre las 10 y las 12 horas, por tratarse de periodos de mayor afluencia, reduciendo así la exposición a posibles contagios.