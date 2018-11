La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha señalado que ya “no solo es la voz de Castilla-La Mancha la que reconoce que hay que adecuar los desarrollos y los regadíos a lo que tiene cada cuenca”, al tiempo que ha recordado que “hay cuencas en España que son deficitarias, como la del Tajo, pero no el agua que sale de su cabecera”. García Élez ha dicho que “no se puede hablar de un agua excedentaria cuando no sobra. Cuando sobra, sobra, pero es que a día de hoy no es así en los embalses de cabecera. Por tanto, tener en cuenta en el Levante un agua que no sobra en Castilla-La Mancha, no tiene sentido”.

De este modo, se ha referido al dictamen que llegará mañana impulsado por varios partidos al Congreso de los Diputados en aras de reajustar las normas del trasvase para que no haya ninguna cuenca considerada deficitaria. “Bienvenido el que nos demos cuenta, poco a poco, y que otros partidos del Levante alcen la voz y digan que las cuencas se tienen que adaptar al déficit que tiene cada una, aunque podamos discutir lo que se considera deficitario o no, pero lo importante es adecuar la cuenca a unas condiciones y al desarrollo de su zona”, ha recalcado.

Así lo ha explicado García Élez al inicio de la inauguración del XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos ‘El Greco’ de Toledo y donde se han dado cita alrededor de 300 expertos y empresarios del sector. La consejera ha estado acompañada por el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo; el presidente de AEDyR, Domingo Zarzo; la sectaria de la European Desalination Association, Miriam Balaban; o el presidente de la International Desalination Association, Miguel Ángel Sanz.

García Élez ha agradecido que AEDyR haya escogido esta zona del “corazón del país”, lo que “es importante para poner el foco en dos temas que están en la agenda política como son la desalación y la reutilización para completar el ciclo integral del agua”. Ambos temas, ha sostenido, son muy sensibles para el Gobierno de García-Page y así se lo han trasladado en varias ocasiones al nuevo Ministerio de Transición Ecológica.

Los que defienden la desalación “no son analfabetos hídricos”

“Aquí hay cerca de 300 personas de empresas que desarrollan la tecnología de la desalación y que, ni muchísimo menos, son analfabetos hídricos; son técnicos que van a hablar de desalación porque es el futuro; y quien considere que al hablar de desalación estamos insultando, cuando es el futuro para el Levante y también para el desarrollo de Castilla-La Mancha, es como poco de no enterarse de por dónde van los temas”, ha apostillado.

“El Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir apostando por una alternativa que ha venido para quedarse”, ha continuado, y se ha referido a las directrices que está marcando Europa al Gobierno nacional y a otras regiones. Por eso, ha insistido en que “hay que escuchar a los técnicos, porque decir que la desalación no es rentable o que no se puede utilizar para agricultura o abastecimiento es mentir, porque hay regiones que ya lo están haciendo como en las Islas Canarias”. En esta dirección, la consejera ha apostado por “perfeccionar y avanzar en la técnica para que evolucione y esta agua sea más barata”.

En relación al tema del coste, “que parece ser el problema”, ha remarcado que “para los regantes es más barato el agua del trasvase que tirar de algo tan fácil como las desaladoras, ya que no están a pleno rendimiento”. Por eso, ha agradecido el gesto, a modo de compromiso, del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para “empezar a incrementar la desalación y en ese incremento ir haciendo una proporción: según suba cada hectómetro cúbico en desalación ir bajando proporcionalmente ese trasvase”.

La titular de Fomento del Gobierno regional se ha mostrado convencida de que “es por donde tenemos que ir, porque de una manera u otra el trasvase va a terminar, y esperemos que sea por acuerdos políticos y no porque el propio cambio climático haga que el trasvase y los pantanos se sequen, que parece que es lo que algunos pretenden”. Sea como sea, ha ratificado que “el Gobierno regional estará para defender los intereses de Castilla-La Mancha, su agua, su crecimiento, su desarrollo y su futuro”.

“Poner fin a que las mancomunidades comercialicen el agua”

El Tribunal Supremo ha dado la razón a asociaciones ecologistas sobre los humedales y los caudales ecológicos, algo que también ha querido poner de manifiesto la consejera, ya que “no se cumplen los caudales ecológicos en determinados ríos de España, como sucede con el Tajo a su paso por Toledo o Talavera”.

“Los propios tribunales están dando ya la razón, no solo a las asociaciones ecologistas, sino también al Gobierno regional ya que nos han aceptado unas alegaciones en cuanto a las cesiones de derechos que tienen la Comunidad de Regantes de Estremera a la que se lo han reducido. Estaremos pendientes de qué cantidad, pero de momento ya les han manifestado que si, normalmente, ceden un 40 por ciento a otros privados es porque les sobra”, ha resumido García Élez, al tiempo que se ha reafirmado en el hecho de que “si no sobra, no pueden utilizar el recurso de una cuenca deficitaria como la de los pantanos de cabecera. Lo que tenemos que hacer es poner fin a que las mancomunidades comercialicen el agua”.

Igualmente, y en respuesta a preguntas de los periodistas, la responsable de Fomento ha dicho que se va a recurrir el último trasvase de 20 hectómetros cúbicos autorizado por el Ministerio de Transición Ecológica para el mes de octubre y que fue publicado en el BOE el pasado sábado. De esta forma, se evidencia como la defensa del agua de este Gobierno se ha hecho desde el inicio de legislatura “con todos los recursos posibles, como el judicial”.

Del mismo modo, la ha considerado que el Gobierno de García-Page “ni se ha movido ni ha dado un paso atrás, sino todo lo contrario, en la defensa del agua”. Por eso, “seguimos recurriendo independientemente de que los trasvases los haya aprobado Pedro Sánchez”. En este sentido, ha recordado que en la próxima reunión que mantendrá en noviembre con el secretario de Estado de Medio Ambiente se volverá a exigir la modificación del Memorándum y de las reglas de explotación, porque “el Memorándum permite los trasvases, pero no por eso son menos ilegales o ilógicos”. Por eso, ha ensalzado que “viendo cómo está la cabecera, el trasvase no puede ampararse en una ley cuando el caudal que está en ella es menor”.

Políticos y ciudadanos unidos en la defensa de un tren del siglo XXI

Por otro lado, y en relación a la manifestación convocada en Extremadura para reivindicar mejoras y dignidad para el tren convencional, García Élez ha explicado que a esta comunidad le afecta muy de lleno porque es la vía de comunicación, pero “esa misma línea también afecta y mucho a la provincia de Toledo, a su paso del tren por Talavera; y no es de recibo que los trenes estén como están”. Sin embargo, ha reconocido el “cambio de actitud y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez”, que manifestó en la reunión con el presidente Emiliano García-Page, de ir con un proyecto de 1.120 millones de euros presupuestados hasta 2025. “Lo que hay que hacer es ejecutar y poner en funcionamiento de una manera rápida e inmediata en una vía convencional que necesita mucho del compromiso del Gobierno nacional”, ha subrayado.

La consejera ha recordado que ella misma acompañó a la convocatoria reivindicativa de políticos y ciudadanos desde Talavera a Madrid en tren, al tiempo que ha destacado el compromiso del Ejecutivo central para poner soluciones. De hecho, ha destacado la licitación que ha anunciado Adif para cambiar traviesas o rebajar terraplenes en el trayecto de la vía. “Políticos y ciudadanos estamos unidos en la defensa del tren, para que las mejoras en el tramo que comunica Madrid con Extremadura, pasando por Talavera, sea del siglo XXI como en el que vivimos”, ha finalizado.