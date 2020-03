La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha apuntado a la educación como un factor clave con el que romper los estereotipos de género en los que aún se sigue moviendo la sociedad y avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

“Ofrecer referentes actuales de diferentes ámbitos profesionales es muy interesante para que las chicas y los chicos puedan comprender cómo las mujeres nos podemos incorporar en pie de igualdad a todas las actividades de la vida”. En estos términos se ha expresado Blanca Fernández al inicio de la actividad ‘Netwomen. Mujeres que inspiran’, organizada por el Instituto de Educación Secundaria ‘Alfonso X el Sabio de Toledo’, con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

La consejera ha agradecido la implicación de los centros educativos para alcanzar una sociedad igualitaria y en ese sentido ha afirmado que “lo más importante es construir una educación igualitaria porque es la garantía para que las mujeres no sufran las desigualdades que seguimos sufriendo, ya que estamos infrarrepresentadas en todos los ámbitos de la sociedad. Por tanto es obvio que, si encontramos el compromiso en los centros educativos de la plantilla docente y los equipos directivos, el camino hacia el mañana será más fácil”.

La consejera de Igualdad ha puesto en valor que a la primera convocatoria de planes de igualdad del Gobierno de Castilla La Mancha se hayan incorporado 371 centros públicos involucrados en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. “Centros a los que queremos reconocer y agradecer ese esfuerzo y que sirvan como modelo al resto, porque el objetivo del Gobierno regional es que se incorporen el cien por cien de los centros a este trabajo por la igualdad”, destacaba Fernández.

‘Netwomen. Mujeres que inspiran’

La consejera de Igualdad ha explicado que la igualdad se puede trabajar desde muchas perspectivas, mostrando cómo las mujeres han tenido papeles relevantes a lo largo de la historia en el mundo de la ciencia, del arte o la investigación, con decisiones históricas relevantes y cómo sin embargo se les ha invisibilizado. “Y también explicando por qué ahora es justo rescatarlas del olvido para que las chicas de hoy tengan referentes que durante mucho tiempo no hubo. Las mujeres de mi generación no los tuvimos, y esta era una reflexión que yo me hacía cuando era niña: por qué no había mujeres que habían destacado a lo largo de la historia. Pues bien, sí las hubo, las sigue habiendo hoy y aquí estamos para ayudar en la medida de lo posible a que las chicas y los chicos tengan un mañana más justo en la medida que sea más igualitario”, ha subrayado la titular de Igualdad.

En sintonía con estas acciones se celebra la jornada ‘Netwomen. Mujeres que inspiran’ en la que participan 12 mujeres con distinto perfil, edades, culturas y profesiones -atletas paralímpicas, militares, biólogas, periodistas, poetas, catedráticas, entre otras - que están exponiendo su trayectoria al alumnado de entre 13 y 17 años para que tengan la oportunidad de conocer de cerca a mujeres con trayectorias y experiencias vitales, profesionales y laborales inspiradoras.