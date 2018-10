Fundación Raíces dice que es “falso” que no haya llegado ningún MENA a Madrid desde diciembre de 2017

El Gobierno se reunirá con las comunidades autónomas este jueves 18 de octubre de forma telemática para abordar el reparto de los más de 11.000 menores extranjeros no acompañados (MENAS) que hay en España y de las ayudas para la mejora en su atención, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión.

El encuentro tendrá lugar después de que este lunes 17 de octubre se haya conocido que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Sociales no dará subvenciones a la Comunidad de Madrid por la llegada de menores extranjeros no acompañados porque, según los cálculos del Gobierno central, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 no se ha registrado la llegada de ninguno a la región.

Fundación Raíces ha asegurado que es “falso” que desde diciembre de 2017 no haya llegado a Madrid ningún menor extranjero no acompañado y apuntan que sólo desde su entidad, desde principios del año 2017 hasta la actualidad, han puesto a disposición de las autoridades competentes en Madrid, a 30 menores de edad extranjeros en situación de desamparo y por tanto sin ningún adulto que se ocupara de ellos. Además, la fundación asegura haber atendido a casi 150 niños y niñas no acompañados que estaban en el sistema de protección de la CAM.

Según precisa la Fundación Raíces, los niños y niñas extranjeros que llegan a España sin ningún referente adulto, llegan a Madrid por muchas vías. Una de ellas es el aeropuerto de Barajas, donde aterrizan “muchas niñas, posibles víctimas de trata y algunos niños, casi todos ellos, susceptibles de poder recibir protección internacional”.

También llegan desde el Centro de Internamiento de Adultos Extranjeros de Aluche en Madrid, “donde han sido ingresados algunos niños al haber sido identificados como adultos en la Frontera Sur y con posterioridad, al cumplir el tiempo de estancia máxima, han sido abandonados en la calle en Madrid”.

Asimismo, indican que otros llegan procedentes de otras comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla; e incluso desde otras ciudades de Europa como París o Estocolmo, previo paso por España, incluida la Comunidad de Madrid, “desde donde en ocasiones los menores afirman que la propia administración y algunas ONG les han pagado billetes para que se marchen, volviendo a Madrid destrozados después de dar la vuelta por la Europa más dura”.

“Que al Gobierno no le conste la llegada de ningún niño a Madrid y que, por otro lado, según la consejera de Políticas Sociales de Madrid, el número de niños y niñas que tiene acogidos en el sistema de Protección sea el doble de lo que afirma el Gobierno Central, pone en evidencia que el Registro de Menores no Acompañados no está funcionando correctamente”, advierten desde la Fundación.

CONTABILIZADOS HASTA CINCO VECES

Además, avisan de que en ocasiones los niños están siendo contabilizados hasta cuatro o cinco veces, dependiendo del número de comunidades por las que pasen, lo que por otro lado explicaría, según precisan, el “elevadísimo” aumento en la llegada de menores migrantes no acompañados.

Las comunidades autónomas consultadas por Europa Press aseguran que aún están a la espera de saber qué cantidad les corresponde del reparto de 40 millones de euros extra aprobados por el Gobierno para fomentar la solidaridad entre comunidades autónomas en el reparto de menores extranjeros no acompañados. La ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, María Luisa Carcedo, adelantó que el reparto se realizaría entre la última semana de octubre y la primera de noviembre.

Mientras algunas comunidades como Castilla y León precisan que aún están “en conversaciones” y piden mucha mayor concreción en este plan, en otras como la Generalitat Valenciana aseguran que le corresponden dos millones de euros por los 268 menores extranjeros no acompañados acogidos en 2018.

(EUROPA PRESS)