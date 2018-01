El Gobierno regional ha considerado que la sentencia del TSJCM viene a dar “clara y rotundamente” la razón a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, desde el primer momento, puso de manifiesto su oposición a la instalación de este “basurero nuclear”.

La consejera de Fomento ha expuesto en las Cortes que la aprobación del POM de Villar de Cañas fue “una medida precipitada y poco estudiada desde el punto de vista jurídico, con la única finalidad de dar luz verde al ATC”.

Entre los argumentos que esgrime el Alto Tribunal, la sentencia recoge que no existen recursos hídricos suficientes para la instalación del ATC, y que la medición de la zona afectada no es la correcta y la normativa urbanística no se ajusta a derecho.