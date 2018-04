El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto , ha destacado que España es pionera en la puesta en marcha de iniciativas como ‘Turismo seguro’ con planes “ingeniosos y audaces” para permitir que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan disfrutar de sus vacaciones y que la disminución de estos efectivos no afecte al incremento de población que experimentan algunas ciudades a causa del turismo.

Así se ha pronunciado Nieto antes de la inauguración de la Jornada ‘Patrimonio Seguro’ organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en la ciudad de Toledo, acompañado por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio; el alcalde de Cuenca y presidente del Grupo, Ángel Mariscal o el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado.

“Estamos hablando de uno de los grandes desafíos que tiene España, que es desarrollar de forma sostenible y responsable un tipo de ciudades que va a ser clave en su futuro”, ha señalado.

En España, según el secretario de Estado, existe una “doble condición” de seguridad, por un lado, la subjetiva, en la que las personas se sienten seguras de las ciudades y por otro, la objetiva, “contrastable y evaluable a lo largo del tiempo”, algo que ha permitido que España “bata todos los récord en materia de turismo”.

“Estamos en el segundo lugar a nivel mundial con más de 81 millones de personas que nos visitaron en 2017”, ha dicho Nieto, a lo que ha añadido que estos turistas invirtieron más de 86 millones de euros, que han supuesto “un estímulo” para la salida definitiva de la crisis, así como oportunidades de empleo o generación de desarrollo.

ALERCOPS

El secretario de Estado de Seguridad ha aseverado que desde el Gobierno se defienden las tradiciones y el patrimonio histórico que se ha atesorado, pero en este caso se mezcla con tecnología de última generación, como por ejemplo con la app ‘Alercops’, que permite ofrecer al turista una herramienta con la que se puede comunicar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintos idiomas.

Preguntado por la evolución de los robos a los turistas en estas ciudades, José Antonio Nieto ha dicho que se ha tenido una última década “muy positiva” desde el punto de vista de la evolución de las infracciones penales, ya que se ha tenido un descenso “importante” en todos los delitos y territorios.

Esto, a su juicio, se debe a la “buena salud” convivencial de la sociedad española en su conjunto, pues la española es una sociedad “tremendamente respetuosa con las normas”, así como al “buen trabajo” que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con Policía Local y otros entes que garantizan la seguridad en distintos espacios.

“BUEN CAMINO”

Para el secretario de Estado esto indica que “vamos en el buen camino”, ya que “hay una buena tendencia sin la cual no hubiese sido posible ese incremento en el número de turistas”. “Un país que no garantiza la seguridad nunca crece en turismo”, es por eso que España “se está beneficiando que otros países no son seguros”.

Este hecho hace que España “sea una visita mucho más recomendable y más utilizada por quienes hacen turismo a nivel mundial y especialmente europeo”, por eso se han puesto en marcha herramientas como los Servicios de Atención al Turista Extranjero, que hacen que aquellos que visitan España “observen una especial disposición a ayudarles”.

De otro lado, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha destacado que este martes es “un día importante” para la ciudad de Toledo y para el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ya que las jornadas “son básicas y fundamentales” para el Grupo.

“Quince ciudades donde tenemos las mismas problemáticas”, ha dicho, a lo que ha añadido que los agentes “siempre están coordinados con los ayuntamientos para que las ciudades sean seguras”.