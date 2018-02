Toledo, 15 de febrero de 2018.- La política de sustituciones que está llevando a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha se sitúa en recuperar el nivel de sustituciones alcanzado en años anteriores a 2012, así como en la consolidación de los nombramientos para sustituir dentro de la plantilla -y no como eventuales fuera de ella- y en trabajar en el crecimiento de la plantilla como vía para suplir las ausencias de los profesionales.

Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en las Cortes Regionales, recordando que en la legislatura del Partido Popular “no es que hubiese falta de sustituciones, es que, como se ha comentado respecto a los recortes, no había directamente sustituciones”.

Muy al contrario, “el Gobierno de Emiliano García-Page entiende que las sustituciones pueden ser acometidas en base a dos vías principales y que son abordadas de manera simultánea, el crecimiento de las plantillas y el recurso a la contratación temporal”, ha reseñado el consejero.

Respecto al crecimiento de las plantillas, Fernández Sanz ha explicado que el 2017 ha finalizado como el año con más plazas de facultativos en Atención Primaria, “concretamente con 2.433, un 8,8 por ciento más que en 2014 y con 2.527 plazas de Enfermería, tercer mejor año con más plazas de Enfermería”.

El consejero ha explicado que en 2017 se invirtieron en Atención Primaria 24 millones de euros en nombramientos de sustitución, lo que supuso un incremento del 16,82 por ciento y de 3,5 millones de euros respecto al año 2016, y de “nada menos que un 73 por ciento y 10,1 millones más de incremento respecto a 2013”, ha concretado.

El segundo dato relevante para 2017 se refiere a las ausencias sustituidas. Un total de 224.917 jornadas, 53.990 más que en 2016 (un 31,58% de incremento), con una diferencia de 105.198 jornadas respecto a 2013, un 88% más. Para poner en contexto este incremento, el consejero ha querido significar que esa diferencia ganada de jornadas suponen 288 años, lo que da idea del incremento de presencias en Atención Primaria posibilitado gracias a la política de sustituciones llevada a cabo por esta administración.

Para el responsable de Sanidad “estos datos serían aún mejores en el caso del personal facultativo si en 2013 y 2014 no hubiésemos sufrido el impresionante recorte de más del 60 por ciento de las plazas de formación sanitaria especializada, lo que ha motivado que la promoción de especialistas recién finalizados en 2017 haya sido la menos numerosa de la historia.

Afortunadamente, ha afirmado Fernández Sanz, el potencial de atracción sobre estos profesionales de nuestro sistema es elevadísimo, ya que, por ejemplo, el 87,5 por ciento de los especialistas que se han formado con nosotros en la especialidad de Medicina de Familia están contratados por alguna de nuestras gerencias, lo que da muestra de la magnitud de la oportunidad perdida por el brutal recorte de las plazas MIR.

De este modo, el consejero ha reiterado que los médicos de familia que se forman con nosotros se quedan en la región, pero para eso tenemos que formarlos . “El anterior Gobierno decidió que no era necesario formar médicos de familia, y ahora pagamos las consecuencias. No he escuchado al PP pedir disculpas por esta desidia e incompetencia en el cumplimento de sus responsabilidades para con los ciudadanos y el sistema de salud”, ha apostillado.

En este mismo plano de actuación, ha afirmado Fernández Sanz, “y para que los gestores de los años 2020 y 2021 no sufran la escasez que hemos sufrido nosotros, desde la Consejería de Sanidad se ha actuado con altitud de miras y sentido de la responsabilidad a la hora de aumentar las plazas ofertadas tanto en medicina como en enfermería para la formación sanitaria especializada”.

Además, ha añadido que “tanto en 2015 como en 2016 hemos sido, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Comunidad Autónoma que más hemos crecido en la referida oferta de plazas. Como vengo desglosando a lo largo de esta intervención: recuperación, crecimiento y consolidación”.

Para concluir, ha reiterado que la política de sustituciones se integra como eje clave de las políticas de personal del SESCAM. En primer lugar, ordenando y homogeneizando el sistema de nombramientos, acomodándolo a la norma y superando la situación de excepcionalidad instaurada por anteriores equipos gestores, excepcionalidad que precarizó hasta extremos nunca vistos las condiciones laborales de los sustitutos.

En segundo lugar, tal y como ha resaltado Fernández Sanz, se ha aumentado la cantidad de las sustituciones en presupuesto invertido, número de nombramientos, profesionales sustituidos, o en días cubiertos por personal temporal, sin descuidar como actuación estructural a largo plazo el progresivo incremento de las plantillas orgánicas, situadas de nuevo en la senda del fortalecimiento y el crecimiento.