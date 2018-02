La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha manifestado que “el compromiso del Gobierno regional con la Universidad y con la ciudad de Talavera es claro”, y ha añadido, que “hemos defendido, defendemos y seguiremos defendiendo el Grado de Informática como se viene haciendo desde inicio de legislatura”.

De esta forma, ha subrayado que “exigimos y seguiremos exigiendo al rector que cumpla con Talavera y con su universidad en cuanto a la implantación del Grado de Informática contemplado ya en el programa del año 2010”. García Élez ha definido como “intolerable”, el que ahora el rector “saque un borrador adelantado nuevos títulos y grados para la Universidad de Talavera, que bienvenidos sean, aunque siempre que sea con un criterio claro de sumar, nunca de restar”.

Con ello, la titular de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que “vamos a pedir y exigir el Grado de Informática, y que se cumpla con Talavera”; por eso, “se nos tiene que explicar cómo un grado que estaba contemplado la legislatura pasada, y con un mayor presupuesto en el mandato actual, ahora no es posible implantar”.

La consejera ha insistido en defender “el compromiso del presidente de la región, Emiliano García-Page, en la implantación de este grado”, y ha reiterado la intención que tienen en conocer “a qué se debe este ataque a la ciudad de Talavera”, cuando se hace necesario el apoyo y la colaboración entre la Administración y la Universidad de Castilla-La Mancha para llevar a cabo estos objetivos.

Agustina García Élez ha dicho no entender la toma de esta “decisión unilateral” de no contemplar ahora este grado, en este caso de una titulación muy “necesaria” para la comarca de Talavera. Sin embargo, ha expresado que “nuestro compromiso es alto y claro: apostar por el Grado de Informática en Talavera, compromiso fijado en 2010 y que hay que seguir desarrollando; por lo que no vamos a tolerar que no se cumpla por parte del rector de la UCLM”.