Toledo , 31 de enero de 2018.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado los últimos datos sobre inversión en obra pública por parte de las comunidades autónomas publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), y que vienen a reflejar la recuperación “muy sustancial”, y centrada sobre todo en sanidad, educación y servicios sociales, de esta herramienta “fundamental” para el desarrollo y la creación de empleo en la región.

Así lo ha destacado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno y en la que ha destacado que, según estos datos, la obra pública licitada por el Gobierno de Castilla-La Mancha entre enero y noviembre de 2017 creció un 134,9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. “Somos medalla de bronce”, ha explicado Hernando, al señalar que la región es la tercera comunidad autónoma que más invirtió en este capítulo tras la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra.

Asimismo, ha subrayado que si se compara todo lo licitado en 2016 -primer año completo del Gobierno del presidente Emiliano García-Page- con lo que licitó en 2012, durante el primer año completo de la legislatura del Gobierno de Cospedal, el incremento es de un 1.180 por ciento más, al pasar de los 22 millones de euros de 2012 a los más de 284,5 de 2016. “La situación contrasta con la etapa anterior como la noche y el día”, ha indicado Hernando.

Hernando ha recordado que el Gobierno de Cospedal congeló toda la obra pública en la región, “no sólo la que ya estaba planificada sino también la que se encontraba en ejecución”, dejando una deuda con las empresas adjudicatarias que sólo en la Consejería de Fomento ascendía a cerca de 200 millones de euros. De esa cifra, ha precisado, “ya se han abonado 98,5 millones de euros logrando además un ahorro de 40,5 millones gracias a las negociaciones que el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo con esas empresas”.

Hernando ha destacado que, dos años y medio después, “el Gobierno del presidente Emiliano García-Page ha vuelto a poner en marcha infraestructuras estratégicas para nuestra región desde el punto de vista de la cohesión territorial y la prestación de servicios públicos, además de la generación de empleo y riqueza que llevan aparejada estas decisiones”.

Como ejemplos de esta reactivación de la obra pública, el portavoz ha citado las obras de los nuevos hospitales de Toledo, Cuenca o Guadalajara, en las que ya trabajan un millar de personas o las obras educativas, con 35 actuaciones ya en marcha entre el Plan de Infraestructuras Educativas y las obras RAM, y en las que están trabajando más de 200 personas.

Hernando ha lamentado de nuevo, “la política de brazos caídos a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno de España”, que además de no asumir su responsabilidad en temas como el agua, la financiación autonómica o la deuda histórica en materia de Dependencia, no dota “suficientemente” el presupuesto o no aborda infraestructuras tan importantes y demandadas en la región, como la conexión de Talavera por AVE -uno de los principales ejes del viaje del presidente García-Page a Bruselas-, las autovías Tarancón-Guadalajara y Cuenca-Teruel o el desdoblamiento de la N-430.

El portavoz ha recalcado además que mientras la inversión en obra pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido un fuerte impulso en la presente legislatura gracias a la apuesta del presidente García-Page, la del Gobierno de España no ha dejado de disminuir desde 2015, con un recorte de casi un 30 por ciento en 2017, según datos del propio Ministerio de Hacienda.

Joven Orquesta de Castilla-La Mancha

Hernando también ha informado sobre el trabajo que está desarrollando la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para recuperar la Joven Orquesta de Castilla-La Mancha, “un proyecto que retomamos tras años de inactividad y que tiene como objetivo mejorar la calidad de las enseñanzas musicales mediante la puesta en común de conocimientos y valores educativos y artísticos”, ha explicado.

El Gobierno de Emiliano García-Page reactiva el proyecto, como ya anunció el propio presidente en la presentación del ‘Plan Cuenca’ hace pocos días, ha remarcado el portavoz, que ha avanzado que la plantilla de la Joven Orquesta estará integrada fundamentalmente por el alumnado de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales y 1º y 2º de Enseñanzas Superiores de los Conservatorios de Música de Castilla-La Mancha y contará con una composición de en torno a unos 80 integrantes.

Asimismo, próximamente se reunirá el Consejo Asesor de la Joven Orquesta de Castilla-La Mancha para planificar las actuaciones y determinar su dirección artística y musical, que en cualquier caso programará este año una serie de conciertos por todo el territorio regional para celebrar los 40 años de la Constitución Española, ya que como ha asegurado el portavoz regional “no en vano los españoles y españolas tenemos derecho a la cultura gracias al artículo 44 de nuestra Carta Magna”.

“El proyecto es fruto de haber recuperado como prioridad la consolidación de nuevas enseñanzas en los Conservatorio Profesionales y en el Conservatorio Superior de Música con las que hemos dado estabilidad y hemos garantizado la viabilidad de los proyectos educativos musicales”, ha afirmado Hernando, que ha valorado que la sede de esta Orquesta estará en Cuenca, “cumpliendo con la palabra dada” por el presidente García-Page que, al contrario de lo que están haciendo Cospedal o el alcalde de Cuenca, “no pone palos en las ruedas, ni tampoco pone mensajes intentando desbancar a Trump como el político que más disparates dice en Twitter”.