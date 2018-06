La consejera de Fomento, Agustina García Élez , ha destacado que esta gran depuradora es una muestra de que Castilla -La Mancha es un referente en materia de depuración pero también en materia de innovación. “Este Gobierno no solo se preocupa por depurar si no por poner en funcionamiento sistemas innovadores, con un criterio claro como es el medioambiente y la sostenibilidad, porque al final todo esto va a parar a los ríos”. Por lo que ha pedido que el mismo esfuerzo que hace el Gobierno del presidente García-Page en esta materia, se haga en el resto de regiones.

Toledo, 25 de junio de 2018 .- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado hoy la Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbana conjunta (EDAR) ‘Sagra- Baja’ que desde este mes de junio ya está depurando los vertidos de aguas residuales de las poblaciones de Bargas, Olías del Rey, Magán, Cabañas de la Sagra, Mocejón y Villaseca de la Sagra.

Esta gran infraestructura, como ha explicado en su intervención la consejera de Fomento, Agustina García Elez, “es la obra con mayor complejidad técnica, económica y administrativa que se terminará en la presente legislatura en materia de depuración” y supondrá una inversión de casi 20 millones de euros, ejecutada a través de la Consejería y la entidad pública Agencia del Agua e Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM).

Una obra, ha dicho la consejera, “de la cual nos sentimos orgullosos, porque ha supuesto salvar grandes impedimentos técnicos, administrativos y económicos, pero que han llegado a buen fin gracias a la voluntad política de este Ejecutivo autonómico, de la colaboración y del importante esfuerzo técnico y económico realizado”, especialmente tras encontrársela paralizada al llegar al Gobierno “lo que ha supuesto grandes pérdidas económicas por deterioro, daños y con indemnizaciones que aún se están en proceso de negociación”.

Ésta, ha apuntado García Élez, es una más de las 157 depuradoras paralizadas en la anterior legislatura, que supusieron la pérdida de 63 millones de euros, y que como ha recordado la consejera ya se están poniendo en marcha con un importante esfuerzo realizado desde el Ejecutivo autonómico “con el compromiso de ponerse al lado de los ayuntamientos y no enfrente, como estaba entonces”.

Las obras que son ya una realidad han consistido en la ejecución de una Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanas (EDAR) para los seis municipios, una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en Villaseca de la Sagra, así como una red de colectores que dirigen el vertido hacia la planta, “lo que garantiza el tratamiento total de las aguas residuales producidas en las citadas poblaciones de una forma innovadora, poniendo a disposición de los ciudadanos de esta comarca toledana de unas instalaciones de depuración modernas y ajustadas a sus necesidades de crecimiento”.

Asimismo, la consejera ha destacado que esta gran depuradora es una muestra que Castilla-La Mancha es un referente en materia de depuración pero también en materia de innovación. “Este Gobierno no solo se preocupa por depurar si no por poner en funcionamiento sistemas innovadores, con un criterio claro como es el medioambiente y la sostenibilidad, porque al final todo esto va a parar al río”, pues como ha añadido “no sólo se trata de la defensa del agua que venimos haciendo desde el inicio de la legislatura, sino también la parte que nos toca de depurar nuestras aguas en colaboración de los ayuntamientos, porque otras comunidades no lo hacen y lo pagamos los castellano-manchegos viviendo la situación del río Tajo a su paso por Talavera o Toledo”. Por tanto, ha pedido, que el mismo esfuerzo que hace el Gobierno del presidente García-Page, se haga en el resto de regiones.

Una gran infraestructura que, como ha indicado la titular de Fomento, “refleja un compromiso real de este Gobierno con el medioambiente, con la sostenibilidad y con depurar las aguas de forma correcta”. De esta forma, ha agradecido a los alcaldes y corporaciones de estos municipios por “haber aguantado tanto tiempo con unas obras paralizadas y por las denuncias de la Confederación que han soportado los ayuntamientos por no poder depurar las aguas correctamente”. Hoy el Gobierno regional, ha enfatizado García Élez, ha hecho justicia a estos pueblos que tenían que pagar unas multas importantes debido a los problemas de depuración y podrán cumplir con la normativa europea medioambiental establecida.

La consejera y el presidente García-Page han realizado posteriormente una visita a la EDAR para conocer el funcionamiento de forma integral, en la que han estado acompañados por el director gerente del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás; el presidente de la Mancomunidad Sagra-Baja, Luis Miguel Martín, así como alcaldes y concejales de los seis municipios.

Diseño de las infraestructuras

La EDAR sanea el agua residual procedente de Bargas, Olías del Rey, Magán, Mocejón, Villaseca de la Sagra y Cabañas de la Sagra, dimensionada para 60.000 habitantes equivalentes (con posibilidad de ampliación hasta 100.000) y un caudal de diseño diario de 12.000 metros cúbicos, que fortalecerá el desarrollo medioambiental y económico de las poblaciones del entorno, revitalizando el cauce del río Tajo, así como la flora y fauna.

La EDAR consta del edificio de transformación, el de elevación de agua bruta y pretratamiento, tratamiento de fangos, de pluviales, tratamiento biológico y edificio de control. Un tanque de tormentas con un vaso de hormigón de 2.850 m3 de capacidad, que permite acumular las puntas del agua de las primeras lluvias para su incorporación posterior al tratamiento biológico.

Entre las complejidades técnicas abordadas han sido los más de 25,8 kilómetros de colectores necesarios para conectar los diferentes vertidos de los núcleos de población, o la inclusión de varias hincas (fijaciones) bajo las líneas de alta velocidad (AVE) y carreteras. Respecto a las características técnicas de la EDAR, el caudal medio de diseño es de 500 m3/h, 12.000 m3/día. En la actualidad el caudal de entrada está entorno al 50 por ciento del caudal de diseño, por lo que está funcionando con una sola línea.

Para la tramitación de la Autorización de Vertido ante la Confederación ha sido necesario tramitarla por un ente único (la Mancomunidad de Sagra Baja) al que se han adherido los municipios de Olías del Rey y Bargas.

Apuesta por la innovación

La planta cuenta con un sistema de depuración biológico de aireación prolongada, totalmente innovador, denominado BIOCOS, que consta de un reactor que se puede considerar como un tratamiento biológico completo, ya que en el recinto entra el agua bruta para iniciar el tratamiento de eliminación de la contaminación por medios aerobios, y sale ya el agua decantada, con un nivel de contaminación semejante a la que produce un tratamiento biológico convencional. Además el diseño de la EDAR, permite la eliminación de nitrógeno y fósforo, cumpliendo con los requisitos de un tratamiento lo más riguroso posible.