La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha explicado que el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado esta mañana para gestionar la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 ha dado el visto bueno a las resoluciones planteadas por las diferentes consejerías para no exponer al personal empleado público a situaciones de riesgo y, paralelamente, mantener la actividad de la administración regional.

Con estas resoluciones se da cumplimiento a la Orden publicada y vigente desde ayer mismo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que durante la vigencia del estado de alarma se establece la modalidad no presencial como modo habitual de prestación de servicios para el personal empleado público de la Administración General.

“Lo más importante es preservar la salud pública y, en ese sentido, se ha facilitado que las empleadas y empleados públicos puedan trabajar en la medida de lo posible desde sus domicilios”, ha afirmado Blanca Fernández.

La fórmula establecida ha sido contactar con el personal funcionario imprescindible para continuar prestando los servicios mínimos y no paralizar la administración porque, tal como ha afirmado la consejera, “lo que tenemos que conjugar de manera inteligente y leal, unos y otros, es parar al virus sin parar a la administración”. El resto del personal está trabajando desde su casa, sin perjuicio de que se les pueda requerir cuando la administración o el órgano gestor competente así lo determine.

“En definitiva, el Consejo de Gobierno ha visto fórmulas en las distintas consejerías para no paralizar la administración, consiguiendo no exponer innecesariamente a las plantillas a un contacto cercano que pueda suponer alguna situación de riesgo porque entendemos que lo más importante es preservar la salud pública. Y en este sentido, el compromiso de todo el Consejo de Gobierno es trabajar sin descanso”, ha añadido.

La portavoz ha recordado que todos los plazos administrativos y judiciales están paralizados, tal como establece el Real Decreto que regula el estado de alarma, “por tanto, no hay urgencias más allá de las que se derivan de las urgencias sanitarias, de la necesidad de la educación de nuestros hijos e hijas y de la atención de las personas más vulnerables; pero todas aquellas cuestiones administrativas que en este momento pueden estar preocupando a la ciudadanía tranquilidad absoluta”.

Medidas económicas

Por lo que respeta a las medidas económicas para paliar los daños ocasionados por la paralización que está provocando el COVID-19, la consejera Portavoz ha recordado la iniciativa que llevó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la videoconferencia celebrada ayer con el presidente del Gobierno de España y el resto de presidentes autonómicos para paliar esta crisis.

La proposición pasa por crear un grupo de trabajo en el que estén representadas personas expertas, titulares de las consejerías de Economía de todo el país, del Ministerio de Economía, empresarios y autónomos para “poner en marcha un paquete de medidas dinámico que responda la situación que estamos viviendo”.

En cualquier caso, conscientes de la preocupación que existe al respecto, Blanca Fernández, ha dicho que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “vamos a trabajar muy intensamente” para que, de la mano de todas las instituciones, “se tomen medidas que sean iguales en todo el territorio, porque aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda, no hay autónomos de primera y de segunda, no hay pequeñas y medianas empresas de primera y de segunda dependiendo de donde están. Todas deben tener una respuesta homogénea y en eso está trabajando el presidente de Castilla-La Mancha”.

Flexibilizar las reglas del déficit

A esta propuesta hay que sumar que Emiliano García-Page recordó al presidente del Gobierno que los ayuntamientos tienen superávit y que hay que liberar su techo de gasto y flexibilizar las reglas del déficit para que las administraciones públicas puedan hacer frente con solvencia a esta situación.

Fernández ha explicado que “en Castilla-La Mancha tenemos claro que todos los recursos que sea necesario movilizar para reforzar el sistema sanitario son la absoluta prioridad”. Sin embargo, la previsión es que en los próximos días surjan otras necesidades que habrá que atender por lo que es necesaria la complicidad de las instituciones europeas para flexibilizar el objetivo de déficit, la implicación de Gobierno de España y la liberación de recursos por parte de los ayuntamientos. “Ha llegado la hora de romper ese corsé para atender la situación las situaciones ciudadanas de una manera muy eficaz porque ése es el objetivo y ésa no es la principal preocupación”, ha aseverado la Portavoz regional.

Coordinación y lealtad

Finalmente, Blanca Fernández ha recordado que la mayoría de las consejerías del Gobierno tendrán desde hoy y en los próximos días videoconferencias con los distintos ministerios.

“El mando único está funcionando. Desde las primeras horas está trabajando muy intensamente y la lealtad institucional es máxima porque nos debemos a las personas, a las que tenemos que proteger y entre todas las instituciones lo tenemos que hacer de la mano y firmemente. Y en ese sentido, en los ministerios están haciendo una intensa labor de coordinación con las consejerías de todas las comidas autónomas”, ha concluido.