El portavoz del Ejecutivo ha destacado que “cuando termine la ejecución de este programa, más de 4.000 personas desempleadas mayores de 55 años habrán tenido la oportunidad de beneficiarse de este programa novedoso, que no existía en la legislatura anterior y que nos va a permitir rescatar a muchas familias que merecían ser rescatadas”.

Toledo , 7 de febrero de 2018.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto definitivamente la adjudicación de las ayudas del Programa ‘Garantía +55’. Así lo ha dado a conocer el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, que ha confirmado que, en total, el Gobierno de García-Page ha destinado a este programa más de 5,3 millones de euros, beneficiando a casi 1.800 personas.

Todo ello, gracias a una ampliación de la inversión que, como ha destacado Hernando, “no ha dejado fuera a ningún consistorio ni organización que lo haya solicitado”, de tal manera que en él van a participar 238 ayuntamientos de la región y cinco entidades sin ánimo de lucro que desarrollarán más de 360 proyectos.

Así, en la provincia de Ciudad Real hay 67 entidades locales que pondrán en marcha 113 proyectos, con 637 contratos de colaboración social; en Albacete, hay 51 ayuntamientos, que llevarán a cabo 72 proyectos que beneficiarán a 425 personas; en Toledo, serán 62 las entidades locales de la provincia que realizarán 101 proyectos en los que participarán 416 personas; en Guadalajara, 25 ayuntamientos que llevarán a cabo 34 proyectos para 172 personas; y en Cuenca, se han registrado 33 ayuntamientos que aplicarán 40 proyectos en los que participarán 120 personas desempleadas mayores de 55 años.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo regional ha destacado que cuando termine la ejecución de este programa, “más de 4.000 personas desempleadas mayores de 55 años habrán tenido la oportunidad de beneficiarse de este programa novedoso, que no existía en la legislatura anterior y que, lo que nos va a permitir rescatar a muchas familias, que merecían ser rescatadas, y que la salida de la crisis si no es con ellos, sinceramente, no merece la pena”.

Récord de pernoctaciones y viajeros en establecimientos extrahoteleros en 2017

En otro orden de cosas, Hernando ha informado que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los datos relativos al turismo en Castilla-La Mancha en 2017, una vez que se conocen ya las estadísticas relativas al año completo.

En este sentido, el sector arroja un “extraordinario comportamiento que desde el Ejecutivo autonómico queremos poner en valor, debido a la enorme influencia que este sector tiene en el desarrollo de nuestra comunidad autónoma, especialmente en nuestro entorno rural”, ha dicho.

Así, la región ha contado con 4,9 millones de pernoctaciones y 2,6 millones de viajeros, siendo este año “enormemente” positivo, y prueba de ello, es que Castilla-La Mancha ha alcanzado, por primera vez en la historia, el nivel de 500.000 viajeros alojados en establecimientos extrahoteleros, con 1,2 millones de pernoctaciones extrahoteleras que suponen también un nuevo récord absoluto.

Asimismo, la región ha pulverizado el récord del PIB turístico de Castilla-La Mancha, estimado en 2.832 millones de euros, un 7,4% del PIB regional, según IMPACTUR, y un 7,1% superior al PIB turístico de 2015.

En cuanto al turismo rural, en el acumulado del año 2017 la demanda ha experimentado un apreciable ascenso, tanto en viajeros alojados (7,8%) como en pernoctaciones (7,6%), respecto al ejercicio 2016. En términos de cuota de mercado, Castilla-La Mancha ocupa el cuarto puesto en cuanto a recepción de viajeros de turismo rural, con un 7% del total. También existe un importante crecimiento en la demanda extrahotelera, que incluye campings y apartamentos turísticos, del 7,8% en viajeros y del 8,7% en pernoctaciones en el conjunto del año.

Unos datos que Hernando ha explicado “no son buenos en sí mismos, son buenos porque aportan algo al conjunto de la economía castellano-manchega, y además lo aportan en sitios donde realmente, seguramente, no haya otra opción más fácil, o más posible, más viable y mucho menos en el corto plazo como se entiende que ocurre en el entorno rural”, y ha subrayado que estas cifras explican el 8,6% que supone el sector en el empleo total de la región y los 60.000 empleos vinculados a la actividad turística.

Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria

Por último, el portavoz regional ha hecho balance del Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria que ha puesto en marcha el del Gobierno de Castilla-La Mancha y que en el primer mes del año 2018 ha permitido que la región haya vivido “una revolución digital sanitaria”.

Así, tras la vuelta del periodo navideño, se han inaugurado los nuevos TC recientemente instalados y ya funcionando en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Quintanar de la Orden y los hospitales de Puertollano, Ciudad Real y Mancha Centro, en Alcázar de San Juan.

Asimismo, se ha licitado la contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una sala de radiología digital también para el CEDT de Quintanar de la Orden (Toledo) con una inversión es de 200.000 euros; se ha formalizado el contrato para el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una nueva sala de radiología digital en el Hospital de Valdepeñas, por un importe de 157.000 euros; y ha entrado en funcionamiento un nuevo ecógrafo de última generación para el Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Toledo, que permitirá realizar exploraciones de lesiones de menor tamaño con mayor precisión diagnóstica y calidad de la imagen.

En este mismo mes, se ha dotado al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca de un nuevo ecocardiógrafo que va a permitir mejorar las prestaciones y la calidad de los procedimientos diagnósticos que se realizan en la sección de Cardiología.

En este sentido, Hernando ha destacado que “en los dos primeros años de vigencia del Plan, se ha llevado cabo la renovación de siete equipos de resonancia magnética y de los equipos TC por un importe cercano a los 8,8 millones de euros”.

Así, en 2018, el Gobierno regional seguirá desarrollando las inversiones previstas en este Plan priorizando las resonancias magnéticas para el Hospital de Hellín y Puertollano, la Sala de Radiología Mixta para el Hospital de Cuenca; la Sala de Radiología Intervencionista Vascular para el Hospital Virgen de la Salud de Toledo; el Arco de Hemodinámica para el Hospital Virgen de la Salud de Toledo; el nuevo PET-TC para el Hospital General de Ciudad Real que sería el segundo que instalamos en el Hospital; el Arco biplano para el Servicio de Radiología Intervencionista Vascular del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y la actualización o renovación de los equipos electrocardiográficos de los Centros de Salud de Castilla-La Mancha.

Unas inversiones, como ha remarcado el portavoz regional, con las que “Castilla-La Mancha da la bienvenida a la ‘sanidad pública 2.0”.