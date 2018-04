El Gobierno de Castilla-La Mancha ha denunciado este triple trasvase de 60 hectómetros cúbicos que se ha aprobado en una Comisión donde “la cuenca cedente no está representada”.

Talavera de la Reina (Toledo), 3 de abril de 2018.- La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha lamentado que el nuevo “ataque” del Ministerio esté “hipotecando al río Tajo y al desarrollo y al crecimiento de toda la región” y, especialmente, a ciudades por donde discurre el río, como Talavera de la Reina o Toledo.

La titular de Fomento del Gobierno regional ha señalado que “no se puede permitir lo que se ha hecho hoy” con la aprobación en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura de un trasvase triple de 60 hectómetros cúbicos, a razón de 20 en los meses de abril, mayo y junio, algo que ha reconocido que ha respaldado la propia ministra de Agricultura y Medio Ambiente “contra los intereses de Castilla-La Mancha”.

García Élez ha explicado que la secretaria de Estado de Medio Ambiente se lo ha comunicado por teléfono incidiendo en que “se había aprobado por unanimidad”. Al respecto, ha criticado que esta comunicación se haya producido cuando “ya se había conocido la noticia por algunos medios de comunicación”.

Del mismo modo, la consejera ha trasladado su malestar por que Castilla-La Mancha no forma parte de esa mesa de la Comisión, por lo que ha dicho que: “¿cómo no va a ser por unanimidad, cuando en este caso, la cuenca cedente, la que se ve afectada directamente con unos pantanos de cabecera que acumulan un volumen del 10 por ciento, no esté representada en esa mesa donde se decide y se levanta la mano?”.

Agustina García Élez ha avanzado que “los servicios jurídicos están trabajando para estudiar la posibilidad de recurrir, esperando a que se publique la aprobación para conocer la letra pequeña, porque hasta ahora solo ha sido una comunicación verbal. Vamos a trabajar como para recurrir como lo hemos hecho con los otros 23 trasvases”.

La consejera de Fomento ha hecho estas declaraciones durante su participación en la concentración contra el trasvase Tajo-Segura que ha convocado en Talavera de la Reina la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, donde ha aprovechado para agradecer esta acción igual que la que se ha desarrollado en Toledo.

“Lo que tiene que hacer la ministra es escuchar la voz de los castellano-manchegos y ya que no se nos escucha en una mesa de negociación, lo hacemos aquí en la calle, donde no nos van a quitar la voz”, ha subrayado.

García Élez ha reiterado que “la posición de defensa del río Tajo no ha cambiado para el Gobierno regional”, y ha criticado que “no estamos de acuerdo con estos ataques, que cuando cae un poco de agua lo que haga el Ministerio sea llevárselo”.

La consejera ha añadido que es “ilegal”, porque “la cuenca cedente es prioritaria, como dice la ley que tanto ellos amparan”. Del mismo modo, ha recalcado que “la cuenca cedente tiene la prioridad y no existe agua excedentaria cuando los pantanos están a un 19 por ciento”. Por eso, ha avanzado que “no hay agua de sobra y lo vamos a ver dentro de unos meses cuando los pueblos ribereños se tengan que abastecer con camiones cisterna en verano”, por lo que se ha preguntado si en ese periodo “¿qué vamos a hacer, vamos a pedir al Levante que nos mande agua desde allí?”.

El Ministerio ha garantizado los intereses de diferentes zonas del Levante

“Lo que ha hecho el Ministerio es hipotecar al río Tajo y garantizar los intereses de diferentes zonas del Levante durante tres meses”, ha dicho la consejera de Fomento, “y lo ha hecho sin saber las precipitaciones que van a caer dentro de unos meses”. En este sentido, ha criticado que no se ha dudado en que “una zona de Levante se lleve una cantidad de agua que a día de hoy no tenemos”.

Agustina García Élez ha dicho que “el Ministerio no está defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha pero, posiblemente, los de otras regiones sí”.