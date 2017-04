Toledo, 12 de abril de 2017- La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha advertido hoy que tanto el programa Garantía +55, como el Plan de Retorno del Talento y la continuidad de los orientadores de empleo “están en serio riesgo por la no aprobación de los presupuestos por parte del Grupo Parlamentario de Podemos”.

Así lo ha señalado tras el encuentro que han mantenido hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la nueva Ejecutiva Regional de Comisiones Obreras de la región. En este sentido, la consejera, tras confiar en “la fuerza y empuje” del nuevo secretario de cara a “defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la región y la apuesta permanente por el crecimiento empresarial y por el empleo”, ha destacado la actitud a la vez reivindicativa y leal del sindicato y su compromiso con el crecimiento y progreso de la región. Algo que “se traduce en su participación principal” en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, el Plan Extraordinario por el Empleo o el Plan Adelante, entre otros, y “donde hemos contado siempre con sus ideas y aportaciones”, ha puntualizado la consejera.

Para Patricia Franco, “contar con sindicatos combativos pero a la vez comprometidos con la región es un privilegio para Castilla-La Mancha, aunque en algún momento nos lo ponga más difícil a los que ocupamos responsabilidades”. Por eso, ha indicado, “estoy segura de que la nueva Ejecutiva continuará su labor de firme defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y de que lo hará asumiendo su responsabilidad con el crecimiento y la creación de empleo en Castilla-La Mancha”.

La consejera ha considerado que nos encontramos en un escenario de reactivación económica, con unos presupuestos orientados a potenciarla, y que dedicaban en las competencias propias de la consejería de Economía Empresas y Empleo “más de siete euros de cada 10 estaban destinadas directamente a la ciudadanía, con un incremento en sólo dos ejercicios de cerca de un 50 por ciento directamente dirigido a la recuperación de nuestra economía y a la atención a las personas desempleadas”.

Iniciativas dirigidas al empleo, en riesgo por la no aprobación de los presupuestos

La consejera, que ha explicado que en el encuentro se ha analizado el “desastre que ha generado Podemos con la no aprobación de presupuestos en el último momento y sin previo aviso” y ha asegurado que el Plan Extraordinario “no tiene riesgo de ejecución”. En este sentido, ha resaltado tres de las líneas de actuación que se verían afectadas por el rechazo a los presupuestos por parte del Grupo Parlamentario de Podemos, entre las que ha destacado el Programa Garantía +55, un programa novedoso, ha recordado “dirigido a los mayores de 55 años que pusimos en marcha en 2016”, y que facilita “un tránsito digno a la jubilación a los participantes, con la posibilidad de incrementar la cuantía de su pensión futura, incrementando los ingresos de muchas familias en dificultades. Hay que recordar que muchos perceptores del subsidio para mayores de 55 pertenecen a familias que todavía tienen hijos a su cargo y que, en ocasiones, la renta que éstos perciben es la única renta familiar”, ha señalado.

Al respecto, ha puesto de relieve que se trata de “unas ayudas de las que se están beneficiando más de 2.000 personas para las que era imprescindible la aprobación de las nuevas cuentas para poder continuar con el desarrollo de los proyectos en los que están inmersos, que redundan en el beneficio de los vecinos y vecinas de su localidad, y que deben tener continuidad hasta que éstas alcancen la edad de jubilación”.

A la continuidad de todas estas personas “pretendíamos sumar una nueva convocatoria que los ayuntamientos ya nos estaban mostrando su interés por participar para poder llegar a más beneficiarios. Estamos hablando de la pérdida de 7,74 millones de euros, y de un programa útil para las personas desempleadas de la región, que no podrá llevarse a cabo por la no aprobación de los presupuestos”, ha destacado Patricia Franco.

Otra de las iniciativas que están en riesgo por este motivo es la puesta en marcha del Plan de Retorno de Talento Joven, que está en plena elaboración y que ha señalado la titular de Economía, Empresas y Empleo “va dirigido a fomentar la vuelta a Castilla-La Mancha de jóvenes menores de 35 años que en los años más duros de la crisis decidieron marcharse a buscarse la vida fuera ante la falta de oportunidades de futuro, a lo que en su primer año de desarrollo pretendíamos destinar 700.000 euros”, un plan que “se ve truncado”.

“Un apoyo más a nuestros jóvenes -ha continuado- que venimos intensificando con la reactivación de la Garantía Juvenil, que cuando llegamos al Gobierno contaba con 1.300 jóvenes inscritos y a día de hoy cuenta con cerca de 24.000. Unas medidas dirigidas a la mejora de la cualificación y al empleo de los jóvenes, que han beneficiado ya a más de 13.300 personas en lo que llevamos de legislatura, y una ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil que en 2017 alcanzará los 15 millones de euros, tras haber sido ejecutado en tan solo cerca de 500.000 euros en los dos primeros años de vigencia, por el anterior gobierno del PP”, ha dicho.

Por último, para la consejera, “la irresponsabilidad” del Grupo Parlamentario de Podemos “hace peligrar la continuidad de los 122 técnicos de empleo y orientadores que incorporamos a las 42 oficinas de empleo de la región en 2016, a la que íbamos a destinar 4,3 millones de euros”. Un servicio público “que el PP eliminó despidiendo a los orientadores, a los que Podemos tanto ha dicho defender en las Cortes Regionales, por lo que no podemos entender su posición bajo ningún concepto” ya que ahora “no sabemos si podremos dar continuidad”.

“Esto no es un juego, esto afecta a personas” y a políticas concretas, ha señalado, recordando como ayer mismo en la reunión de la Conferencia Sectorial de las políticas de empleo en Madrid se estableció el crecimiento del presupuesto del Ministerio a la región en apenas un dos por ciento. “No me salen las cuentas”, ha dicho, ya que por un lado Podemos “me corta el grifo a las políticas activas de empleo que pretendía mejorar en 2017”, y por otro en Madrid, “el reparto que nos llega no es suficiente para acometer la subida del SMI” pactada.

Se trata de “unos presupuestos realistas, ajustados y con un marcado carácter social que respondían a las peticiones del Grupo Parlamentario de Podemos, y que incomprensiblemente fueron rechazadas en el último momento”, ha finalizado Patricia Franco.

Por su parte, el nuevo secretario regional de Comisiones Obreras, Francisco de la Rosa, ha pedido “complicidad y lealtad” al Gobierno regional ya que a su juicio un sindicato de clase tiene “que entenderse con un Gobierno y más en la situación en que nos encontramos actualmente” puesto que “es necesario que el diálogo social tenga frutos”. Por ello, los riesgos “a los que nos vamos a enfrentar por la no firma de presupuestos vamos a intentar hacer que sean posibles”, ha dicho.

De la Rosa ha reconocido que la intención del sindicato es hablar con el partido Podemos “y pedirles, exigirles, entendimiento, dialogo y sobre todo, disposición a un acuerdo inmediato, que ya estaba cerrado” en torno a los presupuestos regionales de 2017 y que, ha continuado, “creo que tiene que salir adelante y conseguir que toda que esa ente que está esperando ese gesto, que en política es un gesto con mayúsculas, se produzca más pronto que tarde”, ha resaltado.

Ha mostrado por último su deseo de que los presupuestos de 2017 “existan” y sean el “pistoletazo de salida” a la crisis, al mismo tiempo que ha reiterado a Podemos, que son quienes “tienen la llave”, su exigencia para sacarlos adelante, ha concluido.