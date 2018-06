El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha contestado este jueves al Grupo Parlamentario Popular que “hablar de sensaciones” cuando se habla de los procesos de oposiciones “no es bueno” y que lo que hay que hablar es “de hechos concretos y probarlos”.

Felpeto se ha pronunciado así en el pleno de las Cortes en respuesta a una pregunta oral del diputado del PP Carlos Velázquez, que le ha interpelado por la opinión del Ejecutivo regional “sobre la sensación generalizada entre los ciudadanos de la región, y especialmente entre los opositores, acerca de las dudas de limpieza en sus procedimientos de selección”.

El consejero ha considerado que cuando el PP habla de procedimientos de oposiciones parte de una “premisa errónea” y es que “no existe una sensación generalizada” entre los ciudadanos, y prueba de ello es que, en las últimas pruebas que ha habido, “no solo no hay esa sensación sino que han felicitado al Gobierno por su organización”.

“Me pregunto cómo puede hablar de sensación generalizada cuando sabe que el Sescam denunció al fiscal los indicios de filtración que aparecieron en un proceso concreto”, ha detallado el titular de Educación, que ha vuelto a incidir en que si el PP tiene, no sensaciones sino pruebas concretas, lo denuncie.

Velázquez, por su lado, ha pedido al Gobierno que “no intente negar la evidencia” que existe entre los opositores de que “las oposiciones no son limpias y que están manchadas por la sombra de la sospecha”, unas “sospechas clarísimas de amaños”, exigiendo “responsabilidades” por parte del Gobierno ante la duda de los procesos “de médico de familia, médico de Urgencias, matronas y anestesistas”.

De otro lado, el diputado del PP Lorenzo Robisco ha preguntado al consejero por qué no se hizo el colegio público modular de Yebes y, en cambio, se ha abierto “otro colegio que ha causado una reclamación millonaria por parte de una entidad bancaria contra el Ayuntamiento” de esa localidad guadalajareña, a lo que el consejero ha contestado que esa actuación “jurídicamente se ha hecho de manera escrupulosa”.

Felpeto ha remitido al PP al expediente completo que hay en la Consejería para conocer “todas las respuestas” y ha negado que el concurso de acreedores tenga que ver “con que haya ahí un colegio o no”, pues el Consistorio tendrá que hacer frente a la situación de rescate “con colegio o sin colegio”.

Además, ha explicado que un colegio modular “costaría tres veces más que la reforma de ese centro”, añadiendo que “parece que lo que le molesta —al PP— es que un pueblo con 1.500 habitantes tenga colegio”.

Robisco, no obstante, ha insistido en que un colegio modular en suelo público “hubiera sido mucho más barato” y ha criticado que el presidente regional, Emiliano García-Page, no haya “aparecido por allí a ver el colegio carísimo que se ha puesto” y que “va a endeudar a generaciones y generaciones por una mala decisión”.

“Son cómplices Page, usted y un alcalde que deja mucho que desear, que está malgastando el dinero público”, un alcalde “moroso y que contrata como le da la gana incluso poniendo a jueces en su pueblo cuando no debe”, ha destacado.

GRADO DE PODOLOGÍA

La también parlamentaria del PP Carolina Agudo ha preguntado al consejero de Educación la razón por la que tiene previsto implantar el grado de Podología en Talavera de la Reina (Toledo), pese a que “no ha sido demandado”, hecho que ha negado Felpeto, asegurando que “probablemente se lleve una gran sorpresa” el PP por la demanda que va tener un grado que “ha solicitado” la Universidad de Castilla-La Mancha y que “encaja perfectamente en el campus sociosanitario” de la localidad.

Agudo ha visto “incongruente” que mientras el Ejecutivo regional quiere implantar ese grado, el Colegio de Podólogos de España lo rechaza —Felpeto ha dicho que no va a entrar a cuestionar los datos de los podólogos—, lamentando que los datos del Ejecutivo no se corresponden “con la oferta real” y que esa titulación tenga “una empleabilidad mínima”.

“LOS FINES NO JUSTIFICAN LOS MEDIOS” EMPLEADOS POR LOS REPOBLADORES DE FRAGUAS

Por su parte, el diputado de Podemos David Llorente ha preguntado a Ángel Felpeto sobre la actuación de la Junta contra las personas que emprendieron la repoblación del antiguo pueblo de Fraguas (Guadalajara), considerando que no tiene sentido “luchar contra la despoblación y personarse en una causa penal”, en referencia a la sentencia que ha condenado a seis jóvenes a un año y seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio.

A este respecto, Felpeto ha considerado coherente la política del Gobierno autonómico porque este “es favorable” a las políticas de repoblación de pueblos “pero no en montes de utilidad pública”. “Los fines no pueden justificar los medios que han empleado vulnerando normas. Sabían que las construcciones que querían llevar a cabo no podían ser realizadas”, ha añadido.

LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL ES “NORMAL”

A continuación, el parlamentario del Grupo Popular Antonio Martínez ha preguntado al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, por la ejecución presupuestaria en inversión real, calificándola de “bastante vergonzosa” y advirtiendo a Ruiz Molina que el presupuesto “está para cumplirlo y pagarlo”.

En este sentido, el consejero ha insistido en que la ejecución de este capítulo es “normal” y ha acusado el “desconocimiento” de Martínez sobre la ejecución presupuestaria, comentando que a estas alturas del año no se puede hablar de alto nivel de pago porque se estaría “pagando algo que no se ha ejecutado”.

BIENESTAR SOCIAL RECLAMARÁ LA DEUDA EN DEPENDENCIA “EN PRÓXIMAS FECHAS”

Finalmente, la diputada ‘popular’ Cortes Valentín ha interpelado a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, por cuándo va a reclamar la Junta la deuda que lleva dos años solicitando al Gobierno de España sobre la dependencia, criticando que los socialistas apoyen a un Gobierno nacional que vaya a gobernar “con unos presupuestos tan malos que no contemplan la deuda que tienen con Castilla-La Mancha”.

A este respecto, Sánchez ha asegurado que reclamará esta deuda “en próximas fechas” cuando se reúna con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón. “Por supuesto que vamos a pedir la deuda histórica con Castilla-La Mancha para el cumplimiento de la ley”, ha aseverado.