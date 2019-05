A preguntas de los medios de comunicación en Talavera de la Reina (Toledo), después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Macha haya acordado no suspender la puesta en marcha de las obras como reclamaba la plataforma ciudadana ‘Queremos saber la verdad sobre Puy du Fou’, Martínez Guijarro ha señalado que se trata de un proyecto “imprescindible para garantizar el crecimiento de la actividad económica y la generación de puestos de trabajo en nuestra Comunidad Autónoma”.

“Va a haber un antes y un después en el sector turístico de la región con la implantación de este parque”, ha apostillado.

Martínez Guijarro asistía este viernes junto a la consejera de Fomento, Agustina García Élez, a la cena anual que organiza la Hermandad de San Isidro Labrador de Talavera de la Reina, que en esta ocasión ha superado los 600 asistentes.

MEMORÁNDUM DEL TAJO

Precisamente, García Élez recalcaba “que hay un precepto legal dentro del Memorándum del Tajo, que aprobó el anterior Gobierno del PP a espaldas de los intereses de Castilla-La Mancha, que dice alto y claro que hay que priorizar el uso de la cuenca cedente y por tanto, es algo obvio, que si se están aplicando restricciones a los regantes del sistema Alberche, éste no se está garantizando”.

Así lo ha manifestado la consejera, a preguntas de los periodistas de forma previa a la cena anual de la Hermandad de San Isidro, donde ha confirmado que la Agencia del Agua, entidad dependiente de esta Consejería, recibió a mediados del mes de abril la comunicación de la restricción marcada para el abastecimiento del Sistema Alberche y ha estado en contacto directo con la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche, que recibió un poco más tarde su comunicación de restricción.

Como ha explicado la responsable de Fomento, las restricciones que recoge el Plan Especial de Sequía de la demarcación del Tajo (PES) se establecen de forma automática, en el caso de alerta, del 50 por ciento para el regadío del Canal Bajo del Alberche y de un 15 por ciento para el abastecimiento, algo que también conocen los regantes.

“Es algo que no nos sorprende, pero no deja de ser injusto”, ha incidido García Élez, recordando que ya en febrero de 2018, la Confederación aplicó una restricción total y prohibió regar, de ahí que se buscaran alternativas por parte del Gobierno regional. “Ya en su momento manifestamos nuestra oposición y recurrimos ese PES para los usuarios del Tajo porque entendimos que era injusto para nuestros regantes. El Gobierno del presidente Emiliano García-Page lo tenía claro, no podíamos apoyar un Plan aprobado por el anterior Gobierno, porque vendía los intereses de nuestros regantes”, ha señalado.

Como ha recalcado, estas restricciones no sólo afectan a los regantes del Alberche, sino también a muchos otros regantes “que ven como por una tubería se están llevando el agua de esta región”. Por eso, ha señalado, que “es imposible que nuestros regantes del Alberche tengan una restricción, y dentro de unos días una Comisión vuelva a aprobar otro trasvase, pues además de injusto es ilegal”.

En este contexto, la consejera ha recordado que el Gobierno regional tiene una sentencia favorable del Tribunal Supremo “que estamos pidiendo que se aplique de manera automática, no sólo porque necesitamos que se implante el régimen de caudales ecológicos, sino también para garantizar el abastecimiento y el regadío para estos regantes”.