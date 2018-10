El Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al Gobierno central para que “de una vez por todas, la sensatez y el sentido común comiencen a funcionar con el trasvase”, y ha pedido “que no lo haga y no lo aplique”.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha denunciado que “no es que el Gobierno de España no esté cumpliendo con Castilla-La Mancha, es que no está cumpliendo con su palabra; pues lo que vino a decir la ministra Teresa Ribera es que los trasvases se iban a convertir en algo extraordinario y estamos viendo que, mes tras mes, se está convirtiendo en algo ordinario”.

Así lo ha dicho en la valoración que ha realizado sobre la aprobación de la propuesta de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura para un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos y que ahora el Gobierno nacional debe decidir si autoriza o no.

Desde el Gobierno regional “mostramos nuestra decepción, por eso hacemos un llamamiento a la ministra de Transición Ecológica y al Gobierno de España para que de una vez por todas la sensatez y el sentido común comiencen a funcionar con el trasvase”, ha sostenido la consejera, quien ha añadido que “este último también lo tiene que autorizar la ministra y, más allá de lo que le haya recomendado la Comisión de Explotación del ATS, le pedimos que no lo haga, que no lo aplique. Hay algo tan obvio como que tiene que venir a ver los pantanos de cabecera o el Tajo Medio a su paso por Talavera o Toledo”.

Al respecto, García Élez ha apuntado a que los embalses Entrepeñas y Buendía están a un 23 por ciento de su capacidad, por lo que “no se puede decir que estemos hablando de normalidad para que se puedan llevar agua que sobra, pues día tras día pierden, sin ir más lejos están última semana 8,3 hectómetros cúbicos, y se sigue trasvasando sin saber cómo se van a encontrar los pantanos dentro de uno o dos meses”.

Pedir al Ministerio oficialmente la modificación de las reglas de explotación

La consejera ha anunciado que desde el Gobierno regional se va a plantear oficialmente al Ministerio de Transición Ecológica, la derogación del Memorándum y la modificación de las reglas de explotación, ya que esto ocurre porque está “aprobado a espaldas de los intereses de Castilla-La Mancha por Gobiernos del PP con mayoría absoluta en la Comunidad, en Murcia, en Madrid y esta región y también en el Gobierno de España”. Por tanto, “es un Memorándum que se aprobó por parte de unos pocos y, por parte del Gobierno de García-Page ya hemos dicho, por activa y por pasiva, que si hay un Pacto Nacional del Agua tiene que ser de todos”.

A juicio de la titular de Fomento del Ejecutivo regional en este pacto “los intereses de todas las comunidades estén a la par, en la misma situación de partida, cosa que con la aplicación del Memorándum y, sobre todo, con los ataques que mes tras mes se siguen aplicando por parte del Gobierno nacional, no estamos viendo”.

Seguir recurriendo y poner el tema sobre la mesa en próximas reuniones

García Élez ha aseverado que “por supuesto que vamos a seguir recurriendo cada mes los trasvases que se sigan autorizando mientras se sigan aplicando unas reglas que son legales pero injustas para nuestra región, con independencia de quien gobierne; siempre que se ataquen los intereses de Castilla-La Mancha, utilizaremos todas las formas jurídicas a nuestro alcance”.

Así se lo trasladarán a los responsables del Ministerio en la reunión que mantendrán con el secretario de Estado de Medio Ambiente a primeros de noviembre y también se pondrá el tema sobre la mesa en la reunión que el 15 de octubre mantendrá el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez. “No se puede estar diciendo en Murcia una cosa y otra en Castilla-La Mancha”, ha remarcado al respecto.

La consejera ha considerado que “necesitamos que se nos escuche y que se vea que no es problema de ahora, sino que son restos del franquismo. Actualmente no se pondría en funcionamiento por parte de ningún Gobierno, por tanto, no entendemos que se siga aplicando”.

Mientras tanto, ha querido recordar que con este Gobierno “algo hemos avanzado, estamos viendo cambios de actitud y nos estamos como hace meses, ahora hay una negociación y una comunicación fluida con el Ministerio. Se venía pidiendo que Castilla-La Mancha tuviera voz y voto y se ha conseguido la promesa”, gracias al trabajo realizado de la mano de los pueblos ribereños para que conformen una Mancomunidad y puedan ser miembros de pleno derecho de la Comisión de Explotación del ATS.

Plantear si el agua tiene que estar en el Ministerio de Economía o de Transición Ecológica

La consejera ha defendido que “es tiempo de hablar y de poner en práctica lo que pensamos para tomar decisiones, aunque cueste desde un punto de vista político, pero hay que ser valientes y tomar posiciones consensuadas”. Desde la región, ha continuado, “seguimos apostando porque haya otras alternativas como la desalación”, porque “hay otro tema fundamental como es el precio del agua, ya que si fuera el mismo precio el de la desalación y el trasvase estaríamos hablando de otra cosa”, en relación a que el segundo es más barato.

Por tanto, “hay que plantearse realmente si el tema del agua tiene que estar en el Ministerio de Economía o en el de Transición Ecológica, porque si es del segundo, evidentemente, no se están cumpliendo ni los caudales ecológicos ni las mismas condiciones medioambientales para que el río, a su paso por Talavera o Toledo y toda la cuenca desde los pantanos de cabecera, cumpla con los indicadores medioambientales, porque no lo hace”.

La consejera ha ratificado que “como Gobierno no queremos enfrentamiento alguno con otras comunidades y estaremos encantados de sentarnos en una mesa para que se estudien realmente las alternativas, como es la desalación”, incluso ha recordado sus palabras y las de García-Page apoyando “que se financiara el precio de la desalación como se subvenciona la del trasvase, si el problema es el precio”.

García Élez ha dicho que la idea no es entrar en conflicto con el Gobierno central, sino todo lo contrario. “Estamos poniendo facilidades para que se llegue a acuerdos en materia de infraestructuras y, sobre todo, para buscar nuevos caminos en el Levante y que nosotros, Castilla-La Mancha, estaremos apoyando”.

Igualmente, ha reafirmado que la región nunca estará del lado de apoyar el crecimiento para el Levante condicionado siempre a que el agua salga de la cuenca cedente, pues “con un 23 por ciento de volumen lo que decimos es que no sobra agua y que la queremos aquí, porque tenemos prioridad”, además de que “sabemos que el agua que se va por la tubería no va a abastecimiento, sino para regadío, agua que también aquí hace falta para nuestro desarrollo”.

Aplicación del Real Decreto del Ministerio en relación a las VTCs de forma “ordenada”

En respuesta a los medios sobre la posibilidad de que se otorguen licencias de VTCs y la situación del sector del taxi tras la aprobación del Real Decreto-Ley del Ministerio de Fomento que delega las competencias para regular el sector en las comunidades, García Élez ha anunciado que “lo vamos a hacer de manera ordenada siempre, con un sector que ha sido cuidado y mimado por parte del Gobierno regional”.

Así, ha reiterado que la situación no afecta en gran medida a Castilla-La Mancha, donde “la ratio prácticamente va a la par de lo que permite la ley”. Por eso, la aplicación de esta competencia se hará “hablando y consensuando con ellos, adaptando una norma que no ataque los intereses de nadie, sino que permita la convivencia de todos”. De esta forma se trasladará en próximas fechas tanto al sector del taxi y a la Federación Empresarial Toledana (FEDETO) en sendas reuniones, ha concluido.