La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que en breve plazo darán comienzo las obras para mejorar 11,4 kilómetros de la CM-4162 en dirección a la N-502 en el municipio de El Campillo de la Jara, y para lo que se destinarán casi 340.000 euros. “Por fin van a comenzar unas obras que eran una reivindicación histórica no solo de todo El Campillo de la Jara, sino de toda la comarca y zona de influencia de Talavera, ya que estamos hablando de una zona periférica de la provincia que comunica con otras comunidades”, ha expresado.

La consejera ha hecho estas declaraciones durante la visita previa al inicio de estas obras y en la que ha estado acompañada por el director general de Carreteras y Transportes, David Merino; el delegado del Gobierno regional en Talavera, David Gómez; y el alcalde de El Campillo, Emilio Gamino.

Este tipo de trabajos, ha añadido la titular de Fomento, vienen a “vertebrar y comunicar los pueblos limítrofes de toda la provincia de Toledo con otras y, para eso, necesitamos que las infraestructuras estén acorde al siglo en el que vivimos”.

García Élez ha insistido en que se trata de una actuación muy necesaria después de que no se hubiera hecho nada significativo en más de 30 años, además de que vendrá a optar de nuevo por esta ruta en vez de otras alternativas, porque “ésta es la vía más directa y rápida para comunicarse”. “Esto es un ejemplo de como el presidente García-Page, y su Gobierno, tiene un criterio de política social y de igualdad y que queremos llevar a todos los rincones de la región, no sólo en ese acceso a la educación o la sanidad, sino también en materia de infraestructuras como ésta, y hoy ejemplo de ello, y para lo que no miramos el número de beneficiarios porque si no la inversión nunca llegaría al mundo rural y eso no está en el ADN de Page”, ha apostillado.

Las obras, que comenzarán en pocas semanas, se desarrollarán durante un mes aproximadamente y servirán para “garantizar la seguridad a los vecinos y vecinas de El Campillo y del resto de la comarca”, una de las soluciones que este Gobierno regional está atendiendo, con especial atención, al medio rural.

El alcalde de la localidad ha reconocido los beneficios que traerán estas obras para los medios de transporte colectivos y para las máquinas agrarias, ya que este enlace está “intransitable”, pero es “una vía de enlace fundamental para el desarrollo y la economía de la zona”.

Mejora del drenaje y rehabilitación de la calzada

La actuación en la carretera consistirá en la mejora del drenaje y la rehabilitación de la calzada, una vez que ya se están desarrollando en todos los tramos las labores de limpieza y reperfilado de las cunetas.

La inversión del Gobierno regional a nivel autonómico esta legislatura ha sido de 183 millones de euros para actuar en 413 kilómetros, de los que 41,5 millones y 124 kilómetros están siendo en la provincia de Toledo.

Desayuno saludable de la mano de UPA

Posteriormente, la titular de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha ha participado en el desayuno saludable que ha organizado el Ayuntamiento de la localidad y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Toledo, y que se ha desarrollado para los alumnos y alumnas de la Escuela de Verano.