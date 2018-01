García Élez ha manifestado que informe del Ayuntamiento no incluye en el realojo a las otras 20 viviendas porque la obra que va a ejecutarse en la escalera conlleva que, en caso de situación de emergencia, la distancia en caso de evacuación sea mayor a la que recoge la normativa.

Guadalajara, 14 de enero de 2018.- La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha dado a conocer que el último informe del Ayuntamiento, recibido alrededor de las 22:30 horas del día de ayer, “certifica y ratifica que no hay un problema estructural en el edificio ni en las viviendas, sino un problema localizado en una escalera, tal y como venimos diciendo desde el principio” desde la Consejería y desde la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN).

“El informe lo que recoge y autoriza, según recoge el Decreto de Alcaldía, el realojo parcial de 26 viviendas del edificio”, ha anunciado García Élez, del mismo modo que ha explicado que no se incluyen la totalidad de las 46 que estaban habitadas porque este nuevo informe municipal “recoge una nueva vía que no era la del problema inicial (problemas en la escalera), sino por no cumplir la normativa de evacuación en una hipotética situación de emergencia”; concretamente porque la distancia entre la escalera clausurada y la viviendas más alejada supera los 25 metros.

En esta última situación se encuentran 20 viviendas, que son las que están a más de esa distancia. El Gobierno regional está elaborando actualmente un informe técnico de respuesta, ya que la normativa de evacuación a la que hace referencia el informe del Ayuntamiento contempla la posibilidad de que esa distancia sea mayor en el caso de colocar elementos de señalización y de seguridad adicionales, algo que está dispuesto a hacer el Gobierno regional para conseguir que el máximo número de familias puedan volver a sus casas.

En esta dirección, la consejera ha señalado que en el marco de la “colaboración absoluta” que el Gobierno regional está ofreciendo, desde el primer momento, al Ayuntamiento, “le hemos dicho que no es necesario esperar a informes y contrainformes, sino que es mejor la colaboración conjunta entre los técnicos de ambas administraciones”. De este modo, se podrían consensuar las medidas a adoptar para permitir el realojo de más familias.

Así lo ha trasladado la consejera de Fomento después de conocerse las últimas novedades en el asunto del edificio de GICAMAN que fue desalojado el pasado miércoles y que se encuentra en la calle Laguna de la Colmada. Agustina García Élez ha dado cuenta de los nuevos acontecimientos, como ha venido haciendo puntualmente desde el primer momento, acompañada por el delegado del Gobierno regional en Guadalajara, Alberto Rojo; el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo; o el presidente de GICAMAN, Javier Barrado.

En la misma línea, García Élez ha afirmado que “nos alegramos de que 26 viviendas se puedan ya volver a ocupar, pero seguimos defendiendo y trabajando en la búsqueda de soluciones para que todos los vecinos puedan volver a sus casas”. Por eso, ha detallado que ahora el objetivo se centra en adoptar las medidas necesarias respecto a esas medidas de evacuación para intentar encontrar “medidas complementarias y dar solución al principal requerimiento al último informe”.

El informe municipal también recoge algo que ya se viene teniendo en cuenta desde el día de ayer, y es dar traslado al Ayuntamiento del plan de seguimiento a las medidas de medición que se han puesto en el edificio. “Hemos contactado con el servicio de aparejadores de Guadalajara para que nos confeccionen un informe y, así, dar mayor seguridad y tranquilidad para los vecinos”, ha añadido.

La Policía Local va a coordinar el realojo y técnicos de la Junta y GICAMAN se personarán para atender las dudas de los vecinos

En el aspecto social, la consejera ha destacado que, en coordinación también con el Consistorio, se está trabajando con Bienestar Social y ACCEM para llamar a todos y cada uno de los vecinos afectados para informarles en dos vías: “comunicar que la Policía Local va a gestionar y coordinar el realojo”, en torno a las 15:30 horas de la tarde; y, además, se personarán en el edificio técnicos de la Junta y de GICAMAN para “aclarar las dudas y ofrecer todos los detalles que tengan los usuarios”. También los trabajadores sociales han estado en contacto directo con todas las personas afectadas durante todas estas últimas jornadas.

De forma paralela, se continuará trabajando en la obra definitiva de la escalera, así como se visitarán de forma individualizada todas las viviendas para proceder a valorar los desperfectos existentes en cada una y actuar conforme a esa visión técn