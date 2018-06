El viceconsejero de Medio Ambiente ha visitado hoy la nueva sede del retén de Sacedón, donde ha reiterado la necesidad de que no solo las administraciones, sino toda la ciudadanía se implique en la prevención de los incendios.

Guadalajara, 28 de junio de 2018.- El Gobierno regional ha invertido durante la presente legislatura 628.000 euros en obras para mejorar el dispositivo de la campaña contra incendios forestales en la provincia de Guadalajara. En este periodo se han acometido mejoras en bases de retenes, se han adquirido nuevos medios, se han renovado torres de vigilancia o se han habilitado nuevos puntos de carga de agua para medios aéreos y terrestres, entre otras actuaciones.

Entre estas novedades este año se ha puesto en marcha una nueva base de retén en Sacedón, que hoy ha sido visitada por el viceconsejero de Medio Ambiente Agapito Portillo, junto a director provincial de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Santos López, y el acalde del municipio, Francisco Pérez Torrecilla. El viceconsejero ha destacado el “importante esfuerzo que se realiza desde el Gobierno regional, en primer lugar en la prevención de los incendios, y en la lucha por sofocarlos, en la época de mayor riesgo”.

En este sentido, Agapito Portillo ha recordado que en esta legislatura se ha ampliado al año entero el periodo de contratación de los trabajadores para realizar tareas preventivas a lo largo de los meses de menos riesgo de incendio. En concreto, este año estos tratamientos preventivos se han ejecutado sobre 1.800 hectáreas de la provincia de Guadalajara.

Estos trabajos sumados a la climatología de la pasada primavera, que ha facilitado que en estas fechas los espacios naturales de la región cuenten con una mayor humedad que en años anteriores, permiten iniciar la campaña de alto riesgo con buenas perspectivas. No obstante, el viceconsejero ha sido prudente a la hora de hacer posibles previsiones y ha hecho un llamamiento también a la colaboración ciudadana para que “tengan mucho cuidado y no hagan fuego en el campo”, porque según ha recordado, “la lucha en la prevención contra fuego no es algo que dependa solo de las administraciones, sino que es un esfuerzo colectivo de todos los habitantes de la Comunidad Autónoma que, cumpliendo estas medidas preventivas, podrán seguir disfrutando en los próximos años de nuestros bosques”.

El viceconsejero ha conocido las instalaciones de la nueva base, que cuenta con una cocina, dos vestuarios independientes para mujeres y hombre y una sala de estar. El retén de Sacedón está formado por diez profesionales y cuenta con un camión autobomba y un vehículo todoterreno.

Trasvase Tajo-Segura

Durante su estancia en Sacedón, el viceconsejero ha podido comprobar el estado de los embalses de la cabecera del Tajo que han incrementado notablemente su agua embalsada tras las lluvias de la última primavera y el invierno pasado. Agapito Portillo ha manifestado su deseo de que “se mantengan los actuales niveles de forma habitual, sin que el agua sea trasvasada a otras regiones”.

El viceconsejero ha recordado que “la posición del Gobierno no ha variado respecto a los trasvases”, y ha reiterado que “la cuenca cedente debe tener algo que decir en cuestiones de trasvase y hay que escuchar a los pueblos ribereños”. “Eso no ha sucedido durante muchísimos años”, ha puntualizado Portillo, que ha manifestado su esperanza en que “con el cambio de Gobierno nacional, por lo menos ahora se abra un periodo de diálogo y podamos tener voz en algo que nos afecta muchísimo”.