El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio que el Pacto Nacional del Agua incluya las consecuencias del trasvase, recordando que los pantanos de cabecera apenas superan el 9 por ciento del volumen actualmente.

El Ejecutivo de García-Page ha recurrido los 23 trasvases ejecutados esta legislatura, siete de ellos por debajo de los 400 hectómetros fijados de mínimo no trasvasable, y ha instado a una rápida resolución, porque si no “cuando llegue, no va a haber agua en origen, pero tampoco en destino, porque se habrá utilizado ya para crear riqueza en otras comunidades”.

La consejera de Fomento ha apostado porque los decretos de sequía se realicen por subcuencas o sistemas de explotación, poniendo como ejemplo que el Tajo en su cuenca tiene de media un 37 por ciento de volumen, pero en la cabecera tiene un 9 o en el Torcón un 12.