El Gobierno regional primará a las mujeres que se acojan al Plan de Autoempleo que pondrá en marcha el Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page, al que destinará un total de 7,5 millones de euros este año, con entre un 20 y un 66 por ciento más de ayudas.

Así lo ha avanzado hoy el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, en el acto institucional del Día Internacional de la Mujer, celebrado en Tomelloso (Ciudad Real), y que este año se ha adelantado al 7 de mayo con el lema ‘Las mujeres mueven el mundo’.

“Hemos querido celebrarlo en la víspera, no por casualidad, sino porque el Gobierno de Castilla-La Mancha no es neutral ante la convocatoria de huelga de mañana, y no queríamos que nadie tenga excusa para no ir”, ha dicho.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, preside, en el Teatro Municipal de Tomelloso, el acto institucional con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. (Fotos: José Ramón Márquez // JCCM)

Durante su intervención, Martínez Guijarro se ha mostrado convencido de que el 8 de marzo de 2018 supondrá “un antes y un después” en la lucha por la igualdad, y ha destacado cómo Castilla-La Mancha siempre ha sido pionera en esta materia. “Queremos seguir siendo avanzadilla en la lucha contra la igualdad y ya cuando formamos Gobierno tuvimos claro que el organismo de igualdad tenía que estar presente en los Consejos de Gobierno, para impregnar de igualdad todas nuestras políticas”, recordaba.

De hecho, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar este mes el anteproyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género que será “pionera” en nuestro país. Así, contemplará ayudas para los menores hijos de mujeres asesinadas por la violencia machista, además de becas para la formación universitaria.

Del mismo modo, el vicepresidente primero ha destacado que en Castilla-La Mancha el 25 por ciento de los jóvenes que se han incorporado a la agricultura han sido mujeres. Aún así, “queda mucho por hacer”, apostillaba Martínez Guijarro, que ha pedido a los hombres “que demos una paso al frente en apoyar a las mujeres en su lucha por la igualdad y lo hagamos de forma rotunda y sin complejos”.

Para terminar, el vicepresidente primero ha hecho un llamamiento a la participación en los paros convocados para el día 8 de marzo. “Espero que mañana las mujeres sean capaces de parar España en favor de la igualdad”, ha dicho, y “si alguna tiene dudas que piense en sus madres y en sus hijas”.

