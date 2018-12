García Élez ha sostenido que la cuenca del Segura acumula un volumen del 24% y los pantanos de cabecera del Tajo un 25%, con la diferencia de que “desde aquí sí que se saca agua para allá, y desde allí no se puede mandar agua hacia acá”.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el Gobierno regional va a convocar la semana que viene al presidente del PP, Francisco Núñez, para “hablar de agua, hablar del trasvase y plantearle que si quieren pueden formar parte de la solución, pero teniendo en cuenta que un paso imprescindible para esa solución es la derogación del Memorándum”.

Del mismo modo, se ha referido al Pacto Regional del Agua que se está consensuando con partidos políticos, asociaciones agrarias y otros colectivos, por lo que también en esta reunión con la oposición piden que “sean responsables con su tierra”, recordando que “no se puede aplaudir a quien va a otra región a vender humo y a vender un discurso que le compra el Levante, pero que se olvida de Castilla-La Mancha”.

García Élez también ha mostrado el esfuerzo del Gobierno del presidente García-Page para “exigir al Ministerio para la Transición Ecológica que cambie las reglas de explotación, incrementando los caudales ecológicos y para que el río se comporte como un río, y no como una tubería; porque también queremos garantizar el crecimiento y el desarrollo en Castilla-La Mancha”. A pesar de que ha reconocido el cambio de actitud en el Ministerio, ha matizado que “no nos vale solo eso, sino que ese cambio se lleve a la práctica, porque se ha hipotecado a esta comunidad y se ha vendido a Levante”.

Nuevo informe entregado al Ministerio para la Transición Ecológica

La titular de Fomento ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha reconocido que en esta hoja de ruta en torno al río Tajo “no partimos de cero, sino de un documento que tiene un amplio consenso y que vamos mejorando y al que vamos incorporando peticiones y análisis de grupos y colectivos”. En este sentido, ha explicado que esta misma mañana se ha enviado al Ministerio un informe que se ha realizado de forma conjunta por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha con la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y que “evalúa la situación actual y la afección a los hábitats de interés comunitario del río Tajo a su paso por la región”.

Este añadido, ha dicho, viene a complementar la modificación del decreto 773 que ya avanzó recientemente la propia consejera al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Con este nuevo documento se incorpora un “criterio aún más ecológico y medioambiental al que hay en el 773, que es más técnico en cuanto a política hidráulica”.

“La vía de trabajo no siempre puede ser la de reivindicar, por eso tenemos la derogación del Memorándum que, aunque sabemos que tarda, en algún momento un Gobierno tiene que ser valiente”, ha resumido. De momento, ha dicho, lo más rápido es trabajar en la modificación de las reglas de explotación con medidas como el incremento del número de hectómetros cúbicos desembalsados de la cabecera al río de 356 a 800, para así “solucionar el problema de caudales ecológicos en el Tajo Medio”.

La actualización de los datos es otro punto exigido por el Gobierno regional, ya que el Memorándum contempla que la cabecera va a estar un 46 por ciento de los meses en situación de alerta o emergencia y “la realidad en los últimos años es que ha estado un 84 por ciento de ese tiempo”; del mismo modo que ha insistido en que las precipitaciones han caído en los dos últimos años un 30,5 por ciento.

La consejera de Fomento ha lamentado que cuando se llega a los 609 hm3 en cabecera, automáticamente, hay una alerta que hace trasvasar el agua. “No se valora la lluvia que ha caído en la zona de destino, sino que se hace, en base a una norma aprobada a espaldas de esta región y que condiciona e hipoteca a toda la comunidad”, ha indicado.

El Gobierno regional recurrirá este nuevo trasvase aprobado para el mes de diciembre con una cantidad de 38 hm3 igual que ha hecho con los otros 30, hasta el mes de septiembre incluido, pero ha expuesto otro ejemplo basándose en datos de la propia Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) como son las precipitaciones de la semana pasada, una cantidad que entre Entrepeñas y Buendía se traduce en 5,79 hm3. Sin embargo, al pasarse esa línea de 609 se derivan por la tubería 38 hm3, “sin contar con la evaporación, el consumo humano o las necesidades ambientales, regresamos a un nivel de emergencia”.

García Élez ha condenado este nuevo trasvase avalado por unas reglas de explotación que “condenan al río Tajo y a sus embalses de cabecera a una situación casi permanente de alerta y emergencia, y esto con el Ministerio siendo cómplice de ello”. Tal y como ha afirmado, “desde que se aprobó el Memorándum se ha multiplicado casi por dos el tiempo que los pantanos han estado en situación de alerta o emergencia respecto a la anterior etapa”.

El trasvase aprobado para diciembre tiene un “responsable” y un “culpable”

En términos más generales, la consejera de Fomento ha dicho que “el trasvase aprobado para diciembre tiene un responsable, quien lo autoriza, pero también un culpable, el Memorándum”. Y es que, técnicos como Francisco Cabezas ya apuntaban a que derivaciones de 38 hm3 eran muy altas incluso estando en situación de prealerta.

Formar parte de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura

Siguiendo la línea habitual, la consejera de Fomento ha aseverado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir pidiendo formar parte de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, aprovechando para recordar que “el Gobierno de Rajoy nos sacó de esa comisión en abril de 2015 y nadie del Ejecutivo anterior dijo nada, pero nosotros queremos estar en la mesa donde se decide y aplican normas que consideramos restrictivas y abusivas para la región”.

La cuenca del Segura acumula un volumen del 24% y la cabecera del Tajo un 25%

“Es indignante ver que cada vez se esté mirando cada hm3 que marcan por encima o por debajo de los distintos niveles de embalse, máxime con las lluvias que hemos tenido las últimas semanas, donde la cuenca del Segura acumula un volumen del 24 por ciento, no decimos que no haga falta agua allí, pero es que en la cuenca del Tajo los embalses de cabecera en Castilla-La Mancha se encuentran a un 25 por ciento. Hay una gran diferencia, desde aquí sí que se saca agua para allá, y desde allí no se puede mandar agua hacia acá”. Por tanto, ha reiterado la defensa del Ejecutivo de Emiliano García-Page por las alternativas que tiene Murcia y el Levante con las desaladoras y para que el Gobierno nacional financie, subvencione y las ponga en funcionamiento.

Las ayudas de alquiler estarán “lo antes posible” y se concederán con carácter retroactivo

En otro orden de cosas, Agustina García Élez ha dicho que se sigue trabajando en todas las direcciones provinciales de Fomento para resolver la convocatoria de las ayudas al alquiler. Se han recibido más de 14.000 solicitudes, algo que, aunque ha sobrepasado las expectativas, “es indicador de que el camino va por la línea correcta”.

Así, ha aseverado que se está trabajando lo más rápido posible para que “las ayudes estén cuanto antes”, al tiempo que ha recordado a los ciudadanos que “tengan la tranquilidad de que estas ayudas tienen carácter retroactivo y se pagará desde el 1 de enero, más allá de que la resolución llegue en una o dos semanas”. Igualmente, ha sostenido que el Gobierno regional va a continuar en la senda de ayudar al ciudadano con políticas de vivienda para facilitar el acceso de manera ordenada a unas ayudas de alquiler y con unas condiciones que en la legislatura pasada no tenían.