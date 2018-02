La consejera de Fomento ha manifestado que “necesitamos que el rector se ponga al habla con el Gobierno regional, pero con la premisa de que no habrá contrato programa o Plan Estratégico para la Universidad si esos grados no se contemplan”.

Barrax (Albacete), 14 de febrero de 2018.- La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha exigido a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) un trato “igualitario” y que no existan condicionantes para la implantación del Grado de Informática en Talavera de la Reina. Así ha respondido a los medios insistiendo en que “necesitamos que el rector se ponga al habla con el Gobierno regional, pero con la premisa de que no habrá contrato programa o plan estratégico para la Universidad si esos grados no se contemplan”.

La consejera ha recordado que “otra premisa es que ese grado, que ya estaba contemplado en 2010, se conceda como estaba, sin condicionantes y sin ir unido a nada más”. “Desde el Gobierno regional lo tenemos claro, este grado va a llegar, pero sin condicionantes ni vinculaciones de ningún tipo; no nos vamos a mover de esta posición y la seguimos defendiendo”, ha dicho.

En la misma línea, García Élez se ha dirigido al rector para pedir que “no solo se hagan borradores porque sí, y los vayan mandando según cambie la situación”. Por eso, ha dicho que “se necesita un consenso y un acuerdo con el Gobierno regional”. En este sentido, ha reconocido que “por parte del presidente Emiliano García-Page el compromiso es claro desde un inicio, el Grado de Informática tiene que llegar y va a llegar a Talavera porque hay un compromiso político para que sea así”.

La consejera ha mostrado “siempre la colaboración que necesite la Universidad y las instituciones para conseguir un objetivo, que al final es que el Grado de Informática sea una realidad en las facultades de Talavera, así como otros compromisos que había con otros campus de la región”.

Del mismo modo, Agustina García Élez ha explicado que “no nos hemos movido de esta posición desde el primer momento, por lo que siempre nos van a encontrar en los puntos de entendimiento y de acuerdo, y en ningún momento para buscar confrontación”. Por eso, ha reclamado a la UCLM que no se cree “incertidumbre” diciendo cosas diferentes con cada borrador, porque “no ayuda nada, ni a la Universidad, ni a la imagen de la ciudad ni a la garantía de las titulaciones”.