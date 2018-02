Toledo, 8 de febrero de 2018.- El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha pedido a la Universidad de Castilla-La Mancha que el Plan Estratégico, cuya redacción ultima estos días la UCLM y tiene previsto aprobar próximamente, “tenga el respaldo mayoritario de la comunidad universitaria, porque la universidad debe ser uno de los principales motores de desarrollo de la región, y, lógicamente, en el ámbito político tenga un amplio consenso”.

Así lo ha expresado durante su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha recordado que con la petición de este Plan Estratégico por parte del Gobierno regional “no nos inventamos nada. Recuperamos lo que se hizo con buen criterio en el pasado y lo que hacen la mayoría de las universidades, que es proponer la firma de un plan estratégico con un escenario mínimo de cuatro años que garantice la financiación suficiente, que estudie la oferta educativa, que fije los criterios para la dotación de los recursos humanos y también las infraestructuras y los equipamientos”.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno regional “incluso cuando ha discrepado de la forma de gestionar la solicitud de mejora de la financiación de la Universidad, aún en los momentos de tensión -que los ha habido-, ha manifestado siempre que la Universidad está por encima de los intereses de unos u otros y, por tanto, no quería una solución sólo para hoy. Hace un año llegamos a un acuerdo de financiación y en ese momento también hablamos de futuro”.

Igualmente, Felpeto ha lamentado las críticas y la falta de apoyo por parte del PP. “Han sido muchas las conversaciones mantenidas, incluso hemos soportado que este método de trabajo utilizado por todas las instituciones y muy especialmente por las universidades, también exigido por el Tribunal de Cuentas”, lamentando que “se haya cuestionado y se haya dicho que era un pretexto para recortar financiación, solicitando que se diera una cifra sin más”, ha recalcado.

“Todos hemos coincidido siempre en que la Universidad ha sido un factor de cohesión social de Castilla-La Mancha y espero que no pase a ser un elemento de enfrentamiento”, ha expresado.

Y a este respecto ha dicho que “se ha confundido deliberada e intencionadamente autonomía universitaria con análisis responsable y legítimo de la situación económica de la Universidad para de una vez encontrar soluciones y no para poner un parche o salir del paso”.

El consejero de Educación ha reiterado ante el Pleno de las Cortes el compromiso del Gobierno regional con la Universidad, “Hemos dicho, alto y claro, que no vamos a permitir que en la Universidad primen las debilidades sobre las fortalezas o las amenazas sobre las oportunidades. Y hace meses se dijo por escrito y, también por mi parte de manera presencial ante los representantes de la comunidad universitaria, que garantizaba las nóminas del personal docente y no docente actual y las becas del alumnado, y así se ha hecho y en el mes de enero ha cumplido garantizando la convocatoria de alumnos colaboradores”, ha puntualizado.

Ha agregado que la Consejería de Educación ha aprobado puntualmente todas las solicitudes de tasa de reposición de personal docente y PAS presentadas por la Universidad y “cuando ha habido un problema puntual de tesorería, y afortunadamente solo se ha dado un caso puntual en el mes de julio pasado, se atendió puntualmente la solicitud de la UCLM, como es nuestro deber”.

En este punto ha cuestionado a los diputados del PP “qué problema hay en analizar con detalle los presupuestos, qué problema hay en analizar con detalle las liquidaciones de presupuesto, qué problema hay en analizar conjuntamente con los responsables del equipo de dirección las solicitudes de contratación de personal que se presenten por encima de la tasa de reposición cuando sea necesario. Los responsables de la gestión en la UCLM siempre han manifestado total transparencia”.

Momento clave

Por otra parte, Ángel Felpeto ha reprochado al PP que en el debate no se “haya escuchado nada sobre el modelo de universidad que quieren, no he escuchado nada sobre los criterios a tener en cuenta para una mejora de la oferta, no he escuchado nada sobre soluciones para una mejor valoración de la Universidad por la sociedad castellano-manchega, sobre la relación universidad empresa, sobre el análisis de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, sobre el arraigo del alumnado, sobre soluciones que garanticen la igualdad de oportunidades”.

Felpeto ha finalizado su intervención señalando que “estamos en un momento tan clave para dar un paso adelante en definir el modelo de universidad que queremos de manera responsable y rigurosa, lo repetiré cuantas veces sea necesario, que o lo hacemos en este momento o perderemos la oportunidad de hacerlo”.

“Tenemos un plazo establecido en estas propias Cortes y el deseo de los responsables de la Consejería y del Gobierno es que podamos cumplirlo. En este tiempo trabajaré con la Universidad y contribuiré con lealtad y dedicación para que la comunidad universitaria se sienta escuchada y ese Plan Estratégico sea el suyo, sin intromisiones”, ha concluido.