Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 27 de junio de 2018.- El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado la empresa Solventus en el Polígono Industrial ‘Emilio Castro’ de Alcázar de San Juan, una firma dedicada a la promoción y ejecución de proyectos relacionados con las energías renovables y unida al uso de las nuevas tecnologías como herramienta fundamental.

Allí, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha aseverado que “el Gobierno regional ha desplegado tres veces más antenas de 3G y 4G en esta legislatura que durante toda la pasada”, del mismo modo que ha afirmado que “hoy, en Castilla-La Mancha, hay más antenas de 4G que afectan a zonas residenciales que las que se dejaron implantadas por el anterior Gobierno de 3G”.

En este sentido, García Élez ha dicho que esto supone “un crecimiento exponencial unido al desarrollo de la provincia y de la región”, del mismo modo que, ha añadido, “vamos a seguir creciendo, tal y como es el concepto del presidente, para que esa conectividad sea una realidad”.

La consejera de Fomento ha asegurado que el Ejecutivo del presidente García-Page no se conforma en materia de telecomunicaciones porque “siempre hay algo que hacer y tenemos algún sitio que nos falta por llegar, de ahí el gran esfuerzo por llegar a las zonas rurales donde las operadoras no siempre lo consideran rentable”. En este sentido, García Élez ha dicho que “para el Gobierno no entra ese término de rentabilidad, porque cuando hablamos de él es para referirnos a dar igualdad a los ciudadanos, como lo es llevando la conectividad y otras coberturas a los medios rurales que fueron olvidados durante la legislatura pasada”.

En la visita a la empresa Solventus también han estado presentes el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García; la delegada del Gobierno regional en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación provincial, José Manuel Caballero; la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; y responsables de la firma.

Fibra óptica en el Polígono Industrial ‘Alces’ para el próximo otoño

La consejera de Fomento ha avanzado que después de que el Polígono Industrial ‘Emilio Castro’, de Alcázar de San Juan cuente con fibra óptica, se está procediendo al despliegue de esta cobertura en el de Alces, otro enclave industrial del municipio que podrá contar con fibra óptica durante el próximo otoño, “para que las empresas que quieran implantarse aquí puedan hacerlo de manera competitiva y en las mismas condiciones que cualquier otra que quiera recaer en la región”.

Llegar a zonas que en la legislatura pasada quedaron en un segundo plano

Agustina García Élez se ha mostrado satisfecha al comprobar como una empresa familiar como Solventus trabaja cada día de la mano de las telecomunicaciones y se ha referido al empeño del presidente García-Page en buscar soluciones para los vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha “de la mano de la gente que cada día se levanta y pone su empeño en sacar adelante esta región, como son las empresas”.

Así, ha declarado que, poco a poco, la conectividad va llegando a poblaciones cada vez más pequeñas y con menor número de habitantes, “llegando a sitios que en la legislatura pasada quedaron en segundo plano”. Sin embargo, ha subrayado, “para este Gobierno regional es un compromiso claro la igualdad real entre los ciudadanos, y puede constatarse que esa brecha digital se va reduciendo y esa desigualdad es menor”.

García Élez ha resaltado el trabajo desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para “llevar la conectividad a aquellas zonas desde las que partíamos de una situación más complicada”.